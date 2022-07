Lollipop Chainsaw: Remake für 2023 angekündigt

Nach vorangegangenen Andeutungen ist es offiziell: Das Zombie-Action-Adventure „Lollipop Chainsaw“ aus dem Jahr 2012 wird als Remake neu veröffentlicht. Der Launch soll im kommenden Jahr erfolgen.

Für die Bestätigung sorgte Yoshimi Yasuda, der ursprüngliche Produzent des Spiels. Nachdem Yasuda im vergangenen Monat zu verstehen gab, dass das Kultspiel „in irgendeiner Form“ zurückkehren wird, twitterte er heute ein Statement, in dem er seine Pläne für die Serie darlegt.

Demnach konnte sich sein neuer Publisher Dragami Games die Rechte am Spiel sichern und lässt aktiv an einer neuen Produktion arbeiten. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Fans „Lollipop Chainsaw“ nicht mehr ohne Weiteres spielen können. Und es sei schon eine Weile her, dass die Interessenten auf aktuellen Konsolen auf das Spiel zugreifen konnten.

„Wir, die ursprünglichen Entwickler von Lollipop Chainsaw, betrachten das Spiel als sehr wertvoll für uns und wollten es nicht in der Schwebe lassen, in der Spieler, die es spielen wollen, dies nicht können“, heißt es in der heutigen Ankündigung.

Einige Elemente werden sich unterscheiden

Yasuda fügte hinzu, dass zwar die meisten Mitarbeiter des Originalspiels an der Neuauflage beteiligt sind, sich aber einige Elemente vom Originalspiel aus dem Jahr 2012 unterscheiden werden.

„Im Originalspiel wurden beispielsweise 15 lizenzierte Songs im Soundtrack verwendet. Aber leider ist es für uns schwierig, sie diesmal alle zu implementieren“, so Yasuda. „Daher wird der Soundtrack neben einigen lizenzierten Titeln aus neuer Musik bestehen.“

Darüber hinaus möchten die Entwickler, da sie Zugang zu „Konsolen mit höheren Spezifikationen haben“, mit dem Remake in Bezug auf die Grafik einen realistischeren Ansatz wählen. „Unser Ziel ist es auf jeden Fall, es den Spielern, die Lollipop Chainsaw spielen wollen, leichter zu machen, dies zu tun“, so die weiteren Worte.

Suda51, der Creative Director des ersten Spiels, scheint diesmal nicht beteiligt zu sein. Nachdem Yasuda, dass er das Spiel in irgendeiner Form wieder aufleben lassen möchte, wurde dieses Thema nicht von Suda aufgegriffen, obwohl er in der Woche zuvor in den sozialen Medien das 10-jährige Jubiläum des Spiels feierte.

„Lollipop Chainsaw“ wurde vor zehn Jahren für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht, kann aber nicht auf den aktuellen Konsolen gespielt werden. Das Spiel ist auf der Xbox nicht abwärtskompatibel und wird auch nicht unter den streamingfähigen PS3-Spielen im neuen PS Plus-Programm aufgeführt.

Einen offiziellen Titel oder bestätigte Plattformen für das Remake von „Lollipop Chainsaw“ gibt es noch nicht. Yasuda hofft jedoch, dass das Spiel im Jahr 2023 erscheinen wird.

Lollipop Chainasaw Remake の発表に関する Producer message をお届けします…!!!

Please check Producer message about Lollipop Chainsaw Remake.#lollipopchainsaw#ロリポップチェーンソー pic.twitter.com/ILeLTKNVZ3 — 安田善巳 (@yasudaD5) July 5, 2022

Weitere Meldungen zu Lollipop Chainsaw.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren