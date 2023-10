Lollipop Chainsaw RePOP: Kein Remake mehr – Entwickler geben Design-Änderung bekannt

Im Sommer 2022 kündigte Dragami Games mit „Lollipop Chainsaw RePOP“ ein Remake zum Zombie-Action-Titel aus dem Jahr 2012 für die aktuellen Plattformen an.

Für geteiltes Feedback sorgte dabei die Ankündigung, diverse Elemente des Originals im Remake zu verändern beziehungsweise zu überarbeiten. Nachdem auch ein kurz nach der Ankündigung von „Lollipop Chainsaw RePop“ veröffentlichter Produzentenbrief die Skepsis der Spielerinnen und Spieler nicht aus der Welt schaffen konnte, entschieden sich die Verantwortlichen von Dragami Games nun zu einer Änderung des Game-Designs.

Wie Firmenpräsident Yoshimi Yasuda bestätigte, rückte Dragami Games von seinen Remake-Plänen ab und verfolgt mittlerweile das Ziel, „Lollipop Chainsaw RePOP“ in Form eines Remasters zu veröffentlichen.

Laut Yasuda entschieden sich die Entwickler aufgrund des Feedbacks der Spielerinnen und Spieler zu diesem Schritt und veröffentlichen mit „Lollipop Chainsaw RePOP“ ein Remaster, das dem Original aus dem Jahr 2012 treu bleibt. „Wir haben das Spieldesign von RePOP aufgrund Ihrer Wünsche von Remake zu Remaster geändert“, so der Präsident des japanischen Studios kurz und knapp.

Wann mit dem Release von „Lollipop Chainsaw RePop“ zu rechnen ist, ist aktuell noch unklar. Nachdem die Neuauflage zunächst für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen war, hieß es im August, dass sich das Projekt auf den Sommer 2024 verschieben wird.

In den Sternen steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings, in wie weit die Entscheidung, „Lollipop Chainsaw RePop“ von einem Remake in ein Remaster umzuwandeln, die Entwickler zurückwirft und Einfluss auf den Release nehmen wird.

„Lollipop Chainsaw“ erschien ursprünglich im Jahr 2012 für die PlayStation 3 sowie die Xbox 360 und rückte die junge Juliet in den Mittelpunkt, die mit einer Kettensäge bewaffnet den Kampf gegen allerlei Untote aufnahm.

Für die Entwicklung von „Lollipop Chainsaw“ waren damals die „No More Heroes“-Macher von Grasshopper Manufacture verantwortlich, die mit dem Abenteuer von Juliet einmal mehr ihr Talent für außergewöhnliche Spielerfahrungen unter Beweis stellten.

私たちは皆さんの要望を踏まえRePOPのゲームデザインをRemakeからRemasterに変更しました…!!!

We have changed the game design of RePOP from Remake to Remaster based on your requests! pic.twitter.com/IRcfQRXN6a

— 安田善巳 Yoshimi Yasuda (@yasudaD5) October 13, 2023