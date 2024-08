Lollipop Chainsaw RePOP: Release verschoben, aber das ist eine gute Nachricht

In einer Mitteilung an die Community bestätigten die Entwickler von Dragami Games, dass "Lollipop Chainsaw RePOP" noch einmal verschoben wurde. Dieses Mal allerdings zum Vorteil der wartenden Spieler.

Mit „Lollipop Chainsaw RePOP“ entsteht bei Dragami Games aktuell ein technisch wie spielerisch überarbeitetes Remaster zum Action-Titel aus dem Jahr 2012.

Wie das japanische Studio im Juni bekannt gab, sollte „Lollipop Chainsaw RePOP“ ursprünglich am 25. September 2024 in einer digitalen Fassung erscheinen. In einer Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler nun darauf hin, dass interessierte Spieler etwas früher als geplant in den Genuss von „Lollipop Chainsaw RePOP“ kommen werden.

So zog das Studio den Release in Nordamerika und Europa auf den 12. September 2024 vor. Allerdings gilt das Ganze nur für die Download-Fassung. Die Retail-Veröffentlichung erfolgt etwas später.

Für das Remaster mussten keine Anpassungen vorgenommen werden

Vor wenigen Tagen nannte Dragami Games ein interessantes Detail zu „Lollipop Chainsaw RePOP“. Wie das Studio bekannt gab, musste das verantwortliche Team für die Neuveröffentlichung des Action-Titels keine Anpassungen an den Inhalten vornehmen. Somit wird im Zuge des Remasters der gleiche Content geboten wie im Original aus dem Jahr 2012.

„Wir haben die Genehmigung von fast allen Plattformen erhalten, auf denen Lollipop Chainsaw: RePOP veröffentlicht werden soll. Dies ist für uns, das ursprüngliche Team, sehr wichtig. Aber es gab keine Anfragen nach Änderungen am Spielinhalt“, erklärte Dragami Games in einem Statement an die Community.

Wünsche nach einer PS4- Version werden erhört

Nachdem sich ein Teil der Community für eine PS4-Version des Remasters einsetzte, bestätigte Dragami Games Ende Juli, dass das Studio die Wünsche der Spieler vernommen hat. Einen konkreten Termin spendierte das Studio der PS4-Portierung allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

„Seit der offiziellen Ankündigung von RePOP haben wir viele Anfragen von Spielern erhalten, das Spiel für die PS4 zu veröffentlichen. Wir möchten den Wünschen der Spieler nachkommen. Bitte wartet auf eine Ankündigung, sobald der Zeitplan festgelegt ist“, kommentierte Game-Director Yoshimi Yasuda das Thema.

