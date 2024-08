EA Sports FC 25: 13 neue Hero-Items angekündigt – Eden Hazard, Tim Howard und mehr

Ab dem kommenden Monat können sich Fans der Fußballreihe von Electronic Arts in einen neuen Teil stürzen. “EA Sports FC 25” steht vor dem Launch. Mit an Bord sind 13 neue Hero-Items, die in dieser Woche vorgestellt wurden.

Zelebriert wird die Ankündigung der Heroes mit einem Trailer im Comic-Stil. Er symbolisiert die Weiterentwicklung von Spielern wie Eden Hazard, Tim Howard, Laura Georges und Maicon von ihren Origin- zu ihren Prime-Hero-Versionen.

Neue Heros von EA Sports FC 25 in der Übersicht

Mit den Hero-Items von “EA Sports FC 25” haben Spieler die Möglichkeit, ihre Ultimate-Team-Clubs zu verstärken und zu verbessern. Sie basieren auf “bedeutsamen Spielerpersönlichkeiten”, deren Heldenstatus laut Publisher durch entscheidende Momente im Fußball geprägt wurde.

Diese 13 Hero-Items sind neu dabei:

Blaise Matuidi

Celia Šašic

Eden Hazard

Fara Williams

Guti

Jaap Stam

Jamie Carragher

Laura Georges

Maicon

Marek Hamšík

Mohammed Noor

Tim Howard

Zé Roberto

Hero-Items sind in der Fußballreihe von EA Sports besondere Spielerkarten, die außergewöhnliche Leistungen von Fußballern in spezifischen Situationen oder Spielen hervorheben. Diese Karten symbolisieren oft unvergessliche Momente, in denen ein Spieler durch herausragende Leistung zum Helden wurde, sei es in einem wichtigen Saisonspiel, einem Turnier oder einer entscheidenden Qualifikationsrunde.

PLAY3.DE konnte bereits einen umfangreichen Blick auf das diesjährige Fußballspiel werfen. Unsere Vorschau zu “EA Sports FC 25” verspricht mehr Taktik und beschreibt den neuen Volta-Modus.

„EA Sports FC 25“ erscheint am 27. September 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Switch. Ein früher Zugang ist mit dem Kauf der Ultimate-Edition möglich. Inhaber legen bereits am 20. September 2024 los.

EA-Play-Mitglieder profitieren ab dem 20. September 2024 von einem 10-stündigen Testzugang und regelmäßigen Belohnungen. Dazu gehören Ultimate-Team-Draft-Tokens, saisonalen Club-Rewards, ein Rabatt von zehn Prozent bei FC Points und weitere Vorteile. Allerdings ist der Abodienst seit diesem Jahr deutlich teurer.

