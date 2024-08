Helldivers 2: Balancing-Update sorgte für Frust – Arrowhead ist enttäuscht und gelobt Besserung

In den Tagen nach dem Release sorgte das "Eskalation der Freiheit"-Update zu "Helldivers 2" vor allem mit den Balancing-Änderungen für kritische Stimmen. Eine Entwicklung, zu der sich nun auch die Macher von Arrowhead äußerten.

Vor ein paar Tagen veröffentlichten die Entwickler von Arrowhead das „Eskalation der Freiheit“ genannte Content-Update zu „Helldivers 2“. Mit dem Update hielten zum einen diverse Inhalte wie neue Feinde oder Missionen Einzug.

Gleichzeitig nahm Arrowhead im Zuge des Updates Anpassungen am allgemeinen Balancing vor und machte sich damit nicht nur Freunde. Vor allem die Tatsache, dass diverse Waffen wie beispielsweise der Flammenwerfer spürbar entschärft wurden, stieß einem Teil der Spielerschaft sauer auf.

Nachdem die Unzufriedenheit der Spieler in einem (überschaubaren) Review-Bombing auf Steam gipfelte, meldeten sich die Entwickler auf dem offiziellen Discord von „Helldivers 2“ zu Wort und kommentierten die Geschehnisse der letzten Tage.

Entwickler von den Reaktionen der Community enttäuscht

Wie Arrowheads CEO Shams Jorjani einräumte, kamen die letzten Balancing-Anpassungen in der Tat nicht nur gut an. Gleichzeitig verwies Jorjani jedoch auf die diversen neuen Inhalte, über die in den letzten Tagen kaum jemand zu sprechen schien.

Stattdessen rückte die Unzufriedenheit über die Balancing-Anpassungen in den Mittelpunkt. Eine Entwicklung, die intern mitunter für lange Gesichter sorgte.

„Ich habe natürlich nicht mit allen gesprochen. Aber viele von uns sind auf mehreren Ebenen enttäuscht“, so Jorjani. „Einerseits enthielt das Update eine Menge Dinge, über die nicht gesprochen wird. Vielleicht zu Recht. Denn viele sind mit der letzten Balancing-Runde nicht zufrieden.“

„Ich denke, im weiteren Sinne führt es auch dazu, dass wir den zukünftigen Weg diskutieren und darüber sprechen, was wir tun können, um eine solche Situation in Zukunft zu vermeiden.“

Wünsche der Spieler im Fokus

Wie Jorjani ergänzte, wird es den Entwicklern von Arrowhead zukünftig darum gehen, die Wünsche der Spieler besser zu verstehen und das Feedback der Community noch mehr in den Entwicklungsprozess kommender Updates einfließen zu lassen.

Ob und in welcher Form die umstrittenen Balancing-Anpassungen des letzten Updates rückgängig gemacht werden, ließ der CEO von Arrowhead offen.

Stattdessen merkte Jorjani abschließend an: „Wir möchten, dass jede Veröffentlichung ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ständige Verbesserung. Ich glaube nicht, dass wir das Gefühl haben, dass dies das war. Also müssen wir es besser machen.“

„Helldivers 2“ ist für den PC und die PS5 erhältlich.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren