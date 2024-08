Helldivers 2: Neues Content-Update sorgt für Diskussionen und ein erneutes Review-Bombing

In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von Arrowead das "Eskalation der Freiheit" genannte Content-Update zum Multiplayer-Shooter "Helldivers 2". Wie die Nutzer-Reviews der letzten Stunden zeigen, kommt das Update bei der Community nicht nur gut an.

Unter dem Namen „Eskalation der Freiheit“ stellten die Entwickler von Arrowhead am gestrigen Dienstag das bislang größte Content-Update zum Multiplayer-Shooter „Helldivers 2“ zum Download bereit.

Zu den gebotenen Inhalten gehören neue Gegnertypen oder Missionen, die selbst erfahrene Spieler vor knackige Herausforderungen stellen sollen. Ergänzend zum neuen Content nahm Arrowhead weitere Anpassungen am Spiel an sich und dem Balancing vor. Hier kam es zu Änderungen, die bei der Community nicht nur auf Gegenliebe stießen.

Stattdessen zeichnete sich in den Stunden nach der Veröffentlichung von „Eskalation der Freiheit“ ab, dass ein Teil der Spieler mit den Balancing-Anpassungen alles Andere als glücklich ist. Insbesondere auf Steam verschafften die Betroffenen ihrem Unmut Luft.

Review-Bombing die Dritte

Wie sich den Statistiken auf SteamDB entnehmen lässt, entschied sich ein Teil der Spieler dazu, auf das sogenannte Review-Bombing zu setzen, um den Entwicklern die eigene Unzufriedenheit über das neue Update mitzuteilen. Innerhalb von 24 Stunden kam es auf Steam daher zu mehr als 2.000 Negativ-Bewertungen für „Helldivers 2“.

Somit sehen sich die Entwickler zum dritten Mal mit einem Review-Bombing konfrontiert. Allerdings ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass der aktuelle Frust der Spieler deutlich geringer ausfällt als noch im Mai.

Seinerzeit führte die anschließend wieder zurückgenommene Ankündigung, „Helldivers 2“ auf dem PC nachträglich mit einer PSN-Pflicht zu versehen, für einen Aufschrei in der Community. Gleichzeitig kam es zu einem umfangreichen Review-Bombing auf Steam, das im Mai dazu führte, dass die allgemeine Nutzerwertung von „Helldivers 2“ zwischenzeitlich auf „Ausgeglichen“ fiel.

Zahlreiche negative Nutzerwertungen gab es zudem in den ersten Tagen nach dem Release, als Arrowhead vom Erfolg von „Helldivers 2“ überrascht wurde und zunächst keinen stabilen Betrieb der Server garantieren konnte.

Daran stören sich die Spieler

Zu den meistkritisierten Neuerungen von „Eskalation der Freiheit“ gehört der Nerf des Flammenwerfers, der genau zum nahenden Start einer auf Flammenwerfer fokussierten Kriegsanleihe vorgenommen wurde.

Auch der neue Raketenpanzer und die diversen Anpassungen an den Waffen werden von einem Teil der Community kritisiert.

Unklar ist, ob und in welcher Form die negativen Wertungen auf Steam dazu führen werden, dass Arrowhead in diesen Bereichen noch einmal nachbessert. In der Vergangenheit stellte das Studio zumindest immer wieder seine Nähe zur Community unter Beweis und bat zuletzt auch um Ideen zum zukünftigen Umgang mit den Ressourcen.

„Helldivers 2“ ist für den PC sowie die PS5 erhältlich.

