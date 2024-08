PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Wir legen mal wieder für das kommende Wochenende vor und wollen von euch wissen, mit welchen Spielen ihr eure freien Tage genießt. Dafür bieten wir einige Tipps für unentschlossene Leser oder diejenigen, die auf der Suche nach neuen virtuellen Welten sind.

Wem es nach düsteren Angel-Abenteuern dürstet, sollte einen Blick zu „Dredge“ werfen. Das 2023 veröffentlichte Singleplayer-Spiel hat kürzlich seinen neuen DLC „The Iron Rig“ erhalten. Mehr als 50 Fische und neuer kosmischer Horror erwarten euch. Wer Abonnent von PS Plus Extra ist, kann „Dredge“ auch erst einmal in seiner Grundform ausprobieren. Das Spiel von Black Salt Games ist derzeit Teil des Angebots.

Hier kommen unsere Tipps

Sony hat kürzlich weitere Spiele bekanntgegeben, die noch in diesem Monat zu den Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium hinzugefügt werden. Die Spiele stehen zwar erst ab dem 20. August bereit. Allerdings könnte euch dies ja vielleicht einen Anreiz geben, eure derzeitigen Spiele schneller zu beenden.

Wer sich für einen PS5-Access-Controller interessiert, sollte fix bei Media Markt oder Saturn vorbeischwingen. Das Zubehör ist bei den Märkten derzeit um 66 Prozent reduziert. Spieler können die Geräte somit zu einem Preis von 29,99 Euro ergattern.

Auf Steam findet derzeit die Aktion „From Poland with Love“ statt. Das Event wurde von dem Indie-Publisher Untold Tales ins Leben gerufen und rückt zahlreiche polnische Spiele mit Rabatten in den Vordergrund. Mit dabei sind große und kleine Titel, wie unter anderem die „Witcher“-Reihe und „Cyberpunk 2077“, „The Tenants“, „Layers of Fear“ oder „The Thaumaturge“. Die Aktion „From Poland with Love“ läuft noch bis zum 19. August um 19 Uhr deutscher Zeit.

Abonnenten des Xbox Game Pass könnten sich an diesem Wochenende bei den neuen Spielen des Dienstes umschauen. Microsoft hat in der letzten Woche bereits die ersten neuen Spiele für August bekanntgegeben. Die nächsten Titel für das Abo sollten aber auch bald folgen.

Welche Spiele stehen bei euch auf der Liste für euer Wochenende? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

