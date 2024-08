Genshin Impact Version 5.0: Neuer Mechanismus soll Chancen auf Aktions-Charaktere erhöhen

In wenigen Wochen erscheint ein neues Update für "Genshin Impact". Version 5.0 bringt einige große Änderungen mit sich, darunter einen neuen Gebetsmechanismus, durch den die Chancen auf neue Charaktere steigen sollen.

Kürzlich haben die Entwickler von „Genshin Impact“ einen neuen Stream zu Version 5.0 des beliebten Gacha-Spiels ausgestrahlt. Über zwei Stunden berichtete miHoYo über die kommende Region Natlan, stellte einige der ersten neuen Charaktere vor und gab den offiziellen Release des Updates preis.

Mit Version 5.0 erhält „Genshin Impact“ zudem wieder einige Änderungen und Verbesserungen. Dazu gehört der Gebetsmechanismus „Strahlender Fang“, der die Spieler bei den Gebeten auf den Aktionsbannern unterstützen soll.

Neuer Mechanismus wirkt nur bei Aktionsbannern

„Strahlender Fang“ ist der neue Mechanismus, der mit Version 5.0 zu „Genshin Impact“ hinzugefügt wird. Er ist nur auf den Aktionsbannern aktiv und hat keinen Einfluss auf die Chancen des Standardbanners.

Wie die Entwickler erklären, kann „Strahlender Fang“ ausgelöst werden, falls der aktuelle Charakter des Aktionsbanners nicht garantiert wird. Das Auslösen der Mechanik wird mit einer neuen Animation beim Ziehen der Aktionsfigur angezeigt. Wurde „Strahlender Fang“ ausgelöst, erhalten die Spieler garantiert den aktuellen Fünf-Sterne-Charakter des Aktionsbanners.

mihoYo weist jedoch darauf hin, dass „Strahlender Fang“ zufällig aktiviert wird. Mit der neuen Mechanik soll die Wahrscheinlichkeit zum Erhalten einer Fünf-Sterne-Figur auf den Aktionsbannern 55 Prozent betragen.

Die ersten Charaktere für Version 5.0 stehen auch schon fest

„Strahlender Fang“ hat aber keinen Einfluss auf die bereits bestehenden Garantien, das sogenannte „Pity“. Der neue Mechanismus wird nur bei „Soft Pity“ ausgelöst, also in Fällen, in denen der Erhalt eines Fünf-Sterne-Charakters nicht garantiert ist. „Strahlender Fang“ soll dabei die Chance erhöhen, Aktionsfiguren bei „Soft Pity“ zu erhalten.

Wie das funktioniert, können die Spieler ab dem 28. August in Version 5.0 testen. Die ersten Banner für das kommende Update stehen auch schon fest.

In der ersten Phase von Version 5.0 werden die Fünf-Sterne-Charaktere Mualani aus Natlan sowie Kaedehara Kazuha als Aktionsfiguren zur Verfügung stehen. Dazu kommt der neue Natlan-Charakter Kachina. Die zweite Phase wird mit der neuen Fünf-Sterne-Figur Kinich und Raiden Shogun eingeläutet.

Quelle: Genshin Impact

