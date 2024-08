Genshin Impact: Amber und Qiqi als Trinkmahlzeit – Gaming-Collection angekündigt

Das beliebte Gacha-Spiel "Genshin Impact" wird jetzt zur Trinkmahlzeit. HoYoverse und der Hersteller yfood kündigten nun eine Zusammenarbeit an.

Schon bald können die Fans von „Genshin Impact“ den chinesischen Gacha-Titel nicht nur spielen, sondern auch trinken. HoYoverse und der Hersteller yfood kündigten nun eine Zusammenarbeit für Trinkmahlzeiten im „Genshin Impact“-Design an.

Zwei neue Editionen in verschiedenen Geschmacksrichtungen werden ab dem 7. August international im offiziellen yfood-Onlineshop sowie ab Mitte August flächendeckend im deutschen Handel verfügbar sein. Die Mahlzeiten sind dabei von den „Genshin Impact“-Charakteren Amber und Qiqi inspiriert.

Neue Gaming-Editions im Stil von „Genshin Impact“

Die von „Genshin Impact“ inspirierten Trinkmahlzeiten kommen in neuen Geschmacksrichtungen daher. Die lebhafte Pyro-Bogenschützin Amber wird dabei von dem intensiven und cremigen Geschmack von „Banana Peanut“ verkörpert. Die Cryo-Heilerin Qiqi soll hingegen durch die Edition „Icy Coconut“ repräsentiert werden.

„Die offene Welt von Genshin Impact, in der Spieler ständig neue Gebiete erkunden und Geheimnisse aufdecken, passt perfekt zu der Innovationsfreude von yfood“ so Marco Raab, Chief Brand Officer bei yfood. „Wir freuen uns sehr, diese beliebte Marke in den deutschen Einzelhandel zu bringen und diese einzigartige Produktkooperation Gaming-Fans international vorzustellen.“

Der Hersteller setzt einen starken Fokus auf die Cosplay Community. Bei der bald stattfindenden Gamescom wird yfood daher zusammen mit HoYoverse einen Cosplay-Wettbewerb veranstalten.

Gacha-Spiel bereitet sich auf neue Region vor

Derzeit findet in „Genshin Impact“ noch das große, jährliche Sommerevent statt. Aber es sind nur noch wenige Wochen, bevor Version 5.0 des Rollenspiels veröffentlicht wird. Mit dem nächsten großen Update wird eine neue Region zu dem Spiel hinzugefügt.

Dieses Mal ist Natlan dran, die Feuernation. Zu der neuen Gegend wurde kürzlich ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der einige neue Charaktere vorstellt. Mit dabei ist auch Mavuika, bei der einige Fans davon ausgehen, dass sie der Pyro-Archon, also die Gottheit, der neuen Region Natlan sein könnte.

Weitere Meldungen zu Genshin Impact.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren