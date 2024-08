Lost Records Bloom & Rage: Termine für Tape 1 und 2 – Gameplay-Trailer veröffentlicht

"Lost Records: Bloom & Rage" von Don't Nod wird im kommenden Jahr gesplittet veröffentlicht. Spieler erwartet eine Geschichte, die in zwei Zeitlinien erzählt wird. Die Termine stehen fest.

Don’t Nod, bekannt für die „Life is Strange“-Reihe, hat mit „Lost Records: Bloom & Rage“ ein neues narratives Adventure in der Pipeline. Es soll stark an die früheren Werke des Studios erinnern.

Im Rahmen der Gamescom 2024 wurde nach einer vorangegangenen Verschiebung nicht nur der neue Veröffentlichungstermin – bzw. gleich zwei davon – enthüllt. Ebenfalls zeigt Don’t Nod einen Trailer.

Der erste Part erscheint im Februar 2024

„Lost Records: Bloom & Rage“ wird in zwei Teilen, oder „Tapes“, veröffentlicht. Tape 1 erscheint am 18. Februar 2025, gefolgt von Tape 2 am 18. März 2025. Unterstützt werden die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC.

Don’t Nod plant außerdem eine physische Version für die PS5, die in Zusammenarbeit mit Maximum Entertainment auf den Markt kommen soll.

Dank der diesjährigen Gamescom gibt es nicht nur einen ersten Trailer-Blick auf das Gameplay, sondern auch verschiedene Aktionen rund um das Spiel. Besucher konnten sich in einer Foto-Booth in eine typische 90er-Jahre-Garage versetzen lassen oder das Entwicklerteam bei einem Meet-&-Greet kennenlernen.

Nachfolgend der Gamescom-Trailer zu „Lost Records: Bloom & Rage“:

Was erwartet Spieler in Lost Records: Bloom & Rage?

Die Geschichte von „Lost Records: Bloom & Rage“ dreht sich um eine Gruppe von Freundinnen, die im Sommer 1995 eine Band namens „Bloom & Rage“ gründeten. 2022 treffen sie sich wieder und müssen sich den Konsequenzen eines mysteriösen Vorfalls aus ihrer Vergangenheit stellen.

Das Spiel wechselt zwischen den beiden Zeitlinien und ermöglicht es den Spielern, das Leben der Hauptfiguren aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. Spieler können nicht nur die Dialoge beeinflussen, sondern auch mit einer Kamera Szenen aufnehmen, die Teil der Geschichte werden und gar eine neue First-Person-Perspektive ermöglichen.

Ein besonderes Feature ist das dynamische Dialogsystem, das die Immersion verstärken soll. Die Gespräche entwickeln sich je nach Blickrichtung und Verhalten der Spielfigur, wodurch Entscheidungen laut Entwickler eine noch größere Bedeutung erlangen werden.

„Dabei haben Spieler die Wahl, ob sie andere Charaktere ignorieren oder unterbrechen, wodurch sich Gespräche realer anfühlen und Entscheidungen noch mehr Gewicht verliehen wird“, so die Macher zu dieser Funktion.

