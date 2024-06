Lost Records Bloom & Rage: Veröffentlichung verschoben – Don’t Nod nennt den Grund

Bei den Game Awards 2023 kündigten die französischen Entwickler von Don’t Nod eines ihrer neuen Projekte an. Denn wie das Studio zuvor bestätigte, werkelt das Team derzeit an insgesamt sieben neuen Titeln.

Eines davon ist „Lost Records: Bloom & Rage“, das eigentlich noch Ende 2024 erscheinen sollte. Doch dabei macht ihnen eine alte IP einen Strich durch die Rechnung. Denn Square Enix will im Oktober „Life is Strange: Double Exposure“ veröffentlichen. Um dem zu entgehen, wurde der Titel nun verschoben.

Adventure soll nun 2025 erscheinen

Don’t Nod sind zwar die Schöpfer von „Life is Strange“, die Rechte an der Marke liegen jedoch bei Square Enix. Mittlerweile ist das Studio Deck Nine Games für das Franchise verantwortlich, das mit „Life is Strange: Double Exposure“ einen neuen Teil der Serie mit Max Caulfield angekündigt hat. Dieser soll am 29. Oktober 2024 erscheinen – ungefähr zum gleichen Zeitraum wie auch „Lost Records: Bloom & Rage“ von Don’t Nod.

„Wir wissen, dass viele unserer Fans das Spiel ebenso sehnsüchtig erwarten wie den kürzlich angekündigten nächsten Teil von Life is Strange“, so der CEO von Don’t Nod, Oskar Guilber. „Wir wollen beiden Titeln den Raum geben, den sie brauchen, um von unseren Spielern innerhalb der großen Community, die wir aufgebaut haben, genossen zu werden. Wir glauben fest daran, dass sich das Warten auf Bloom & Rage lohnen wird. Wir freuen uns darauf, dieses neue Abenteuer zu teilen, das hoffentlich ein weiteres denkwürdiges Kapitel im Don’t-Nod-Universum wird.“

Teenager erleben unerklärliche Ereignisse

Das Spiel „Lost Records: Bloom & Rage“ beginnt im Jahr 1995, als die introvertierte Swann im Sommer auf die Mädchen Autumn, Kat und Nora trifft. Die unvergessliche Zeit voller Abenteuer hält Swann mit ihrer Kamera fest. Nach unerklärlichen Ereignissen am Ende des Sommers schwören sich die Freundinnen, dass sie nie wieder miteinander reden werden.

27 Jahre später treffen die einstigen Freunde jedoch wieder aufeinander. Nun müssen sie sich erneut den Ereignissen der Vergangenheit stellen.

„Lost Records: Bloom & Rage“ soll in zwei Episoden erscheinen. Das Adventure kommt für PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC auf den Markt.

