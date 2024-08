Masters of Albion: Inkl. prominenter Unterstützung – Molyneux kehrt mit neuem Projekt zurück

Auf dem Opening Night Live 2024-Event bestätigte die britische Designer-Legende Peter Molyneux mit "Masters of Albion" seine Rückkehr in die Welt der Videospiele. Versprochen wird eine Götter-Simulation, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt.

Zu den Überraschungen des Opening Night Live 2024-Events am gestrigen Dienstagabend gehörte sicherlich die Rückkehr des bekannten britischen Designers Peter Molyneux.

Wie der kreative Kopf hinter Titeln wie „Fable“ oder „Black & White“ bekannt gab, arbeitet er aktuell an einem neuen Projekt. Dieses entsteht unter dem Namen „Masters of Albion“ und versteht sich laut Molyneux als eine Götter-Simulation in einer offenen Welt. Wie die Designer-Legende betont, wird sich „Masters of Albion“ nicht allzu ernst nehmen und soll daher für den einen oder anderen Lacher sorgen.

Für die Entwicklung der Neuankündigung ist ein rund 20 Entwickler starkes Team beim Studio 22cans verantwortlich. Für die kreative Leitung sind mit Mark Healey und Kareem Ettouney niemand geringeres als zwei der Mitgründer der „LittleBigPlanet“-Macher von Media Molecule verantwortlich.

Was hat Masters of Albion spielerisch zu bieten?

In „Masters of Albion“ statten euch die Entwickler mit göttlichen Kräften aus und konfrontieren euch mit einem Feind, wie ihn die Welt des Spiels seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hat. Die Magie kehrt in die Hügel und Hallen von Albion zurück und droht, die Grundfesten der Gesellschaft niederzureißen.

„Enthüllen Sie das Geheimnis der Magier. Besiegen Sie den Feind, der in der Nacht lauert. Und bezwingen Sie eine Zauberei, die uns alle töten könnte“, führen die Entwickler aus.

In „Masters of Albion“ gründet ihr nicht nur Städte und errichtet Häuser. Gleichzeitig macht ihr euch tagsüber daran, Gegenstände zu erschaffen und eure Siedlungen beziehungsweise Städte gedeihen zu lassen. Nachts wiederum schlüpft ihr in die Rolle eines Bewohners und nehmt den Kampf gegen Monster und andere düstere Kreaturen auf.

Wird es in den Kämpfen einmal eng, greift ihr mit euren göttlichen Kräften in die Auseinandersetzungen ein und beschützt eure Bewohner. Weitere Details zum Gameplay und den Features der Götter-Simulation findet ihr hier.

Erscheint Masters of Albion für die Konsolen?

Wie Peter Molyneux im Rahmen der gestrigen Ankündigung versprach, soll „Masters of Albion“ schon „bald“ für den PC erscheinen. Etwas später ist auch der Mac an der Reihe. Zu einem möglichen Release beziehungsweise Veröffentlichungszeitraum für die Konsolen äußerte sich der britische Game-Designer leider nicht.

Allerdings wies Molyneux darauf hin, dass er nach seinem Ausflug auf die Mobile-System froh sei, „auf den PC und die Konsolen zurückzukehren“. Neuigkeiten beziehungsweise eine Ankündigung zu einer Konsolenversion dürften daher lediglich eine Frage der Zeit sein.

