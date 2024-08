Test Drive Unlimited Solar Crown: Closed-Beta gestartet und so nehmt ihr teil

Der Countdown bis zum Release von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ tickt immer weiter runter. Allzu lange lässt die Veröffentlichung des Racers nicht mehr auf sich warten. Wer es jedoch gar nicht abwarten kann, ordentlich Gas zu geben, darf schon vor der eigentlichen Veröffentlichung loslegen. Allerdings gilt es dabei einige Dinge zu beachten.

So läuft der Beta-Test von Test Drive Unlimited Solar Crown

Bereits zwischen dem 13. und dem 18. August 2024 fand die sogenannte VIP-Beta des Rennspiels „Test Drive Unlimited Solar Crown“ statt. An dieser Testphase durften all diejenigen Fans teilnehmen, die sich den Titel in der Gold-Edition vorbestellt haben. Wer das Event verpasst hat, muss nicht verzagen, denn glücklicherweise findet nun eine weitere Beta statt.

Entwickler Kylotonn hat am heutigen Dienstag den Startschuss für die zweite geschlossene Beta von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ gegeben. Daran dürfen alle Spieler teilnehmen, die sich im Rahmen der Vorbestellung entweder die „Silver Sharps Edition“ oder die „Silver Streets Edition“ gesichert haben.

Wer bereits bei der zuvor erwähnten VIP-Beta dabei war, kann übrigens sämtliche Fortschritte in die neue Testphase übernehmen. Zum offiziellen Release des Racers fangen jedoch alle Spieler wieder bei Null an, um gleiche Voraussetzungen zu schaffen.

Die aktuelle Beta läuft bis zum 30. September 2024, den Fans bleiben demnach insgesamt vier Tage für rasante Proberennen.

Weitere Meldungen zum Rennspiel:

Wann erscheint Test Drive Unlimited Solar Crown?

Doch auch wer an keiner der Beta-Phasen teilnehmen kann oder möchte, muss nicht mehr allzu lange warten, bevor er in das Spielgeschehen einsteigen darf. Der Release von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ ist weiterhin für den 12. September 2024 geplant – also in knapp zwei Wochen.

Bis zu diesem Tag läuft übrigens auch noch die Phase der Vorbestellungen. Neben der Standardversion für 59,99 Euro stehen die Silver Streets Edition (79,99 Euro), die Silver Sharps Edition (79,99 Euro) und die Gold Edition (89,99 Euro) zum Kauf bereit. Für 249,99 Euro gibt es eine Sammlerversion mit zahlreichen Extras.

Weitere Meldungen zu Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren