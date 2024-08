Test Drive Unlimited Solar Crown: Exklusive VIP-Beta gestartet und Grafik-Modi bestätigt

Am heutigen Dienstag Vormittag starteten Nacon und KT Racing die VIP-Beta zum Rennspiel "Test Drive Unlimited: Solar Crown". Ergänzend dazu wurden die Grafik-Modi bestätigt, die zum Launch auf der PS5 und der Xbox Series X/S warten.

Nach mehreren Verschiebungen kündigten Nacon und KT Racing Ende Mai an, dass das Open-World-Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ im September 2024 erscheint.

Um vor dem Release auf Fehlersuche zu gehen und an Feedback der Community zu gelangen, kündigte KT Racing zudem eine Beta an. Am heutigen Dienstag Vormittag startete die geschlossene VIP-Beta. Diese findet bis Sonntag, den 18. August 2024 um 10 Uhr unserer Zeit statt. Zugriff auf die VIP-Beta erhalten alle, die die Gold-Edition von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ vorbestellt haben.

Weiter geht es mit der normalen Closed-Beta. Diese steht für Vorbesteller der Gold Edition, der Silver Sharps Edition und der Silver Streets Edition vom 27. August 2024 um 10 Uhr bis zum 30. August 2024 zur Verfügung.

Diese Grafik-Modi warten auf den Konsolen

In der heutigen Ankündigung zum Start der VIP-Beta weisen die Entwickler von KT Racing darauf hin, dass der Beta-Test nicht repräsentativ für die finale Version von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ ist. Stattdessen wird die Beta in einem noch nicht finalen Qualitäts-Modus dargestellt.

Aus Stabilitätsgründen setzt das Studio in der Beta zudem auf eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde.

Zum Launch im nächsten Monat stehen auf den Konsolen allerdings zwei Grafik-Modi zur Verfügung. Zum einen wartet der Qualitäts-Modus, der „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ auf der PS5 und der Xbox Series X/S bei 30 Bildern die Sekunde in der 1440p-Auflösung darstellt. Auch Spieler, denen bei einem Rennspiel 60FPS wichtig sind, kommen auf ihre Kosten.

Hinzukommt nämlich ein Performance-Modus mit einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde und 1080p.

KT Racing zelebriert die Liebe zum Automobil

Spielerisch knüpft „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ an seine Vorgänger an und bietet eine offene Welt, die wir nach Belieben bereisen und erkunden können. Im neuesten Ableger der Rennspielserie führt unser Weg nach Hong Kong Island, wo wir uns zahlreichen Rennaktivitäten stellen.

Gleichzeitig kündigten die Macher von KT Racing an, mit „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ eine Plattform zu bieten, die es euch ermöglicht, euch mit anderen Spielern zu verknüpfen und gemeinsam die Liebe zum Automobil und dem Motorsport zu zelebrieren.

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ erscheint am 12. September 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

