Nach Activision-Übernahme: Neue Transformers-Spiele im Anmarsch – Gerücht

Wer auf die wandlungsfähigen Roboter steht, die bereits seit zahlreichen Jahren die Kinoleinwände weltweit unsicher machen, kommt schon bald auf seine Kosten. Das liegt nicht nur am neuen Animationsfilm „Transformers One“, der in Deutschland am 10. Oktober 2024 in die Kinos kommen wird. Denn allem Anschein nach gibt es schon bald Nachschub an der Spielefront.

Erscheint bald ein neues Transformers-Spiel?

Derzeit kursiert das Gerücht, demzufolge sich nicht nur ein, sondern gleich zwei Spiele mit den „Transformers“ in der Entwicklung befinden sollen. Auslöser für die jüngsten Spekulationen ist ein Bericht der Fanseite TFW 2005 – geteilt vom „Transformers“-Insider „ImmortalZucc2020“. Deren Angaben zufolge entstehen unter dem Banner von Microsoft Studios gleich zwei neue Titel mit den wandlungsfähigen Robotern. Das sollen nicht näher genannte Quellen, die wohl eng mit der Materie vertraut sind, verraten haben.

Genauere Details zu den bisher nicht offiziell angekündigten Spielen sind nicht bekannt. Allerdings soll der Release von beiden „Transformer“-Spielen derzeit für den weiteren Verlauf dieses Jahres geplant sein.

Die Tatsache, dass wir uns bereits im letzten Drittel von 2024 befinden und es bisher keinerlei Ankündigung seitens Microsoft gab, dürfte etwas Skepsis bei den Fans auslösen. Wäre die Veröffentlichung tatsächlich noch für dieses Jahres geplant, wäre die Werbetrommel sicherlich bereits längst angelaufen. Ist die Meldung daher zwangsläufig kompletter Unsinn?

Wie realistisch sind neue Tranformers-Abenteuer?

Obwohl an dem Gerücht einiges auf den ersten Blick nicht so recht stimmen mag, ist die ganze Sache nicht zwingend an den Haaren herbeigezogen. Microsoft hatte vor einiger Zeit Activision Blizzard übernommen, die dank der Lizenzen mehrere Spiele mit den kampferprobten Robotern veröffentlicht haben.

Dazu zählen „Transformers: War for Cybertron“ und „Transformers: Fall of Cybertron“. Demnach könnte durchaus etwas an der ganzen Sache dran sein. Die nächsten Wochen dürften entsprechend spannend werden.

