The Casting of Frank Stone: Testwertungen zum Dead by Daylight Abenteuer

Am heutigen Dienstag um 18 Uhr erscheint „The Casting of Frank Stone“ für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die Horror-Erfahrung im „Dead by Daylight“-Universum kostet euch 39,99 Euro. Zahlt ihr zehn Euro mehr, bekommt ihr die Deluxe Edition mit Kostümen und Zugang zum „The Cutting Room Floor“.

Bevor der Titel heute Abend freigeschaltet wird, dürft ihr einen Blick auf die Testwertungen werfen. Nach aktuellem Stand sind für die PS5-Version 20 Reviews vorhanden. 11 Stück davon sind positiv ausgefallen, 9 Stück sind neutral gehalten.

Nicht alle Tester sind überzeugt

TheGamer zeigt sich überzeugt und vergibt 80 Punkte: „The Casting of Frank Stone gehört zu den bisher besten Arbeiten von Supermassive, mit einer der stärksten Besetzungen, einer Geschichte, die die Welt von Dead by Daylight ermutigt, während sie auf ihren eigenen Füßen steht, und so viel Gedanken und Sorgfalt hinter jeder einzelnen Interaktion. Frank Stone ist nicht nur sein bestes Werk seit Until Dawn, sondern übertrifft diesen bahnbrechenden modernen Klassiker sogar noch.“

Auch das CGMagazine hält das Spiel für recht gelungen und entscheidet sich für 75 Punkte: „The Casting of Frank Stone ist ein interessantes, wenn auch leicht frustrierendes Spiel, das eine solide Erweiterung der Dead by Daylight-Reihe darstellt.“

Deutlich weniger begeistert ist Eurogamer, von denen nur 60 Punkte stammen: „Die Zusammenarbeit von Supermassive Games mit dem Dead By Daylight-Entwickler Behaviour Interactive resultiert in einem gelegentlich peinlichen Fanservice.“

Bei Push Square sind gerade einmal 50 Punkte zustandegekommen: „Im Allgemeinen lieben wir die von Supermassive Games geschaffene Verbindung von Story und Gameplay, aber ohne die vielen Weiterentwicklungen von The Dark Pictures Anthology fühlt sich The Casting of Frank Stone viel zu einfach an. Mit einer uninteressanten Geschichte ist der erste Versuch, das Dead by Daylight-Universum zu erweitern, ein Fehlschlag.“

Alle Testwertungen zu The Casting of Frank Stone

Positiv

Gaming Nexus – 90

GameSpew – 90

PSX Brasil – 85

COGconnected – 85

TheGamer – 80

Wccftech – 80

PlayStation Lifestyle – 80

GAMINGbible – 80

TheSixthAxis – 80

God is a Geek – 80

CGMagazine – 75

Neutral

PlayStation Universe – 70

Eurogamer – 60

Digital Trends – 60

Finger Guns – 60

Hardcore Gamer – 60

Gameblog.fr – 60

Push Square – 50

Game Rant – 50

GamingBolt – 50

Negativ

Keine

Das Ergebnis all dieser Wertungen ist ein Metascore von 70 Punkten. Demnach handelt es sich um ein ordentliches, aber definitiv nicht herausragendes Abenteuer. Wer sich für „Dead by Daylight“ und allgemein interaktive Horrorerlebnisse interessiert, trifft mit dem Kauf sicherlich keine schlechte Entscheidung.

