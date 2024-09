Metal Gear Solid Delta: Remake ist kein Hideo-Kojima-Spiel mehr

Mit „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ wollen die Entwickler von Konami ein möglichst originalgetreues Remake des ursprünglich 2004 erschienenen „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ liefern. Wie das Studio in einer neuen Ausgabe der Videoreihe „Production Hotline“ angibt, wird das Spiel „fast zu treu“ sein.

Allerdings wird eine Sache fehlen, die besonders Fans von Hideo Kojima ein Dorn im Auge sein dürfte. Denn das Spiel wird nicht so beginnen, wie es die Spieler gewohnt sind. Die Zeile „A Hideo Kojima Game“ der Titelkarte wird in dem kommenden Remake nicht zurückkehren.

Studio folgt „Präzedenzfall“

Noriaki Okamura, Lead Producer der Serie bei Konami, gab an, dass man den ursprünglichen Abspann des Spiels von 2004 nicht ändern wollte. So werden auch die Entwickler von damals ausdrücklich in dem Abspann des kommenden Remakes aufgeführt. Diese werden in den Credits als Originalprogrammierer gelistet, da man nicht wollte, dass diese enttäuscht sind, wenn sie nicht erwähnt werden.

Okamura bestätigte aber auch, dass man die für Kojima-Spiele typische Titelkarte in „Metal Gear Solid Delta“ nicht zurückbringen wird. Das Original begann noch mit der Zeile „A Hideo Kojima Game“. In „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ soll es jedoch „Basierend auf Metal Gear Solid 3“ heißen.

„Es war schon immer so, dass Spiele, bei denen Herr Kojima nicht persönlich Regie geführt hat, nicht mit A Hideo Kojima Game gekennzeichnet sind“, erklärte Okamura. „Ich war zum Beispiel bei einigen Metal Gear-Titeln Director, etwa bei Portable Ops oder der Digital Graphic Novel, die beide nicht mit dieser Zeile beginnen. Dasselbe gilt für Ghost Babel, für das ein anderer Produzent verantwortlich war. Bei Metal Gear Solid Delta: Snake Eater haben wir beschlossen, dass es einfach Sinn macht, diesem Präzedenzfall zu folgen.“

Kojima ist nicht involviert

Bereits im Mai bestätigte Konami, dass bei dem kommenden Remake weder Hideo Kojima noch Yoji Shinkawa, der Künstler hinter den „Metal Gear“-Artworks involviert wären. Kojima und Konami hatten sich 2015 nach der Veröffentlichung von „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ nicht gerade im Guten getrennt.

„Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ wird noch für dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erwartet. Der Releasetermin soll in den kommenden Monaten enthüllt werden.

Quelle: GamesRadar, GamingBolt

