Dragon Ball Sparking! Zero: Trailer bestätigt Baby Vegeta, Gogeta SSJ4 & mehr GT-Charaktere

Verschiedene bekannte Charaktere aus der Anime-Serie "Dragon Ball GT" schließen sich dem Roster des kommenden Fighting-Games "Dragon Ball: Sparking! Zero" an. Ihre immensen Kräfte demonstrieren die Figuren in einem brandneuen Trailer.

Nur noch rund vier Wochen müssen sich Fighting-Game-Fans in Geduld üben, dann erscheint „Dragon Ball: Sparking! Zero“ endlich im Handel. Um die Vorfreude weiter anzuheizen, hat Bandai Namco Entertainment nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der weitere Spielfiguren des bereits überaus üppigen Rosters enthüllt. Diesmal stehen Charaktere aus der Anime-Serie „Dragon Ball GT“ im Fokus, unter anderem Baby Vegeta und Gogeta als Vierfacher Super-Saiyajin.

Zu den vertrauten Klängen von „Dan Dan Kokoro Hikareteku“, dem japanischen Opening-Song der Animationsserie, sehen wir allerlei Kämpfe zwischen den neuen Spielfiguren. Das fast vierminütige Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Son-Gokus Abenteuer gehen weiter

Die 64 Episoden umfassende Anime-Serie wurde erstmals von Februar 1996 bis November 1997 im japanischen TV ausgestrahlt und fand anschließend den Weg in andere Länder. „Dragon Ball GT“ ist die offizielle Fortsetzung von „Dragon Ball Z“, für die hauptsächlich das Filmstudio Toei Animation verantwortlich war. „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama steuerte diverse Charakterdesigns bei und unterstützte die Entscheidung, die Story nach „DBZ“ fortzuführen.

Zeitlich setzt die Geschichte von „GT“ fünf Jahre nach dem Ende von „Z“ an. Nachdem Son-Goku durch die Macht der Black Star Dragon Balls wieder in ein Kind verwandelt wurde, begeben sich unser Protagonist, seine Enkelin Pan und Vegetas Sohn Trunks auf eine große Reise durch das ganze Universum. Während des Abenteuers machen sie unter anderem Bekanntschaft mit dem Tsufurujin Baby, der nach dem Genozid seines Volkes Rache an den Saiyajin nehmen will.

Darüber hinaus hat „Dragon Ball GT“ weitere Konzepte sowie Charaktere eingeführt, die bis heute innerhalb der „DB“-Community sehr beliebt sind und die nun auch den Weg in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ finden. Hierzu zählen die Teufelsdrachen, die Gegner des finalen großen „GT“-Handlungsstrangs, sowie die Verwandlung des Vierfachen Super-Saiyajin, die in der Anime-Serie Son-Goku, Vegeta und der aus ihnen bestehende Fusionskrieger Gogeta erreichen.

Nachfolgend haben wir alle neuen Spielfiguren, die der jüngste „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Trailer bestätigt hat, für euch aufgelistet:

Baby Vegeta (GT)

Super Baby 1 (GT)

Super Baby 2 (GT)

Wehraffe /Ōzaru Baby (GT)

Oob (GT)

Majoob (GT)

Pan (GT)

Son-Goku (GT)

Son-Goku (GT), Super-Saiyajin

Son-Goku (GT), Dreifacher Super-Saiyajin

Son-Goku (GT), Vierfacher Super-Saiyajin

Vegeta (GT), Vierfacher Super-Saiyajin

Gogeta (GT), Vierfacher Super-Saiyajin

Yi Xing Long (GT)

Super Yi Xing Long (GT)

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ erscheint am 11. Oktober 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam). Vorbesteller der Deluxe Edition und Ultimate Edition dürfen bereits ab dem 8. Oktober 2024 mit Son-Goku & Co. in den Ring steigen. Alle Vorbesteller des Anime-Fighting-Games schalten darüber hinaus verschiedene Versionen von Broly und Gogeta (beide aus „Dragon Ball Super“) früher frei und erhalten eine noch geheime Spielfigur.

GT Character Trailer:

GT Characters Screenshots:

Freut ihr euch schon auf die „GT“-Charaktere in „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

