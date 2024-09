Final Fantasy 16: Abstürze und Grafikfehler nach PS5-Update – Statement von Square Enix

Nach dem letzten PS5-Firmware-Update klagen Spieler von "Final Fantasy 16" über diverse technische Probleme. Diese wurden in der Zwischenzeit auch vom Publisher Square Enix eingeräumt, der laut eigenen Angaben an einer Lösung arbeitet.

In der letzten Woche veröffentlichte Sony ein neues System-Update für die PS5. Zu den gebotenen Neuerungen gehören der „Willkommen“-Hub oder das adaptive Laden, das bereits ein Bestandteil des letzten Beta-Updates war.

Wie sich in den Tagen nach der Veröffentlichung abzeichnete, sorgte das neue PS5-Update leider auch für technische Probleme. So klagten Spieler des RPGs nach der Installation der Firmware sowohl über Darstellungsfehler als auch Abstürze, mit denen „Final Fantasy 16“ plötzlich zu kämpfen hatte.

Probleme, mit mittlerweile auch der verantwortliche Publisher Square Enix einräumte.

Die Probleme werden untersucht

Wie aus einer offiziellen Stellungnahme seitens Square Enix hervorgeht, wandte sich das Unternehmen bereits Sony. Das Ziel: Das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Wann mit einer technischen Lösung in Form eines entsprechenden Updates zu rechnen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch unklar.

„Seit dem neuesten System-Update der PS5 gibt es Berichte über Abstürze und grafikbezogene Probleme mit der PS5-Version von Final Fantasy 16. Wir überprüfen die Situation derzeit mit Sony Interactive Entertainment. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten“, so das offizielle Statement.

Sollte Square Enix weitere Details oder einen Termin zu einer Lösung der technischen Probleme liefern, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Rollenspiel ab heute für den PC erhältlich

„Final Fantasy 16“ erschien im Juni 2023 für die PS5. Nach Ablauf des des Exklusiv-Deals mit Sony kündigte Square Enix eine PC-Version an, die ab heute auf Steam und im Epic Games Store erhältlich ist. Auf dem PC können interessierte Spieler „Final Fantasy 16“ in zwei Versionen erwerben.

Zum Preis von knapp 50 Euro wartet die Standard-Edition, die lediglich „Final Fantasy 16“ an sich enthält. Für 69,99 Euro wiederum wartet die Complete-Edition. Wie es der Name bereits andeutet, umfasst das Komplettpaket neben dem Hauptspiel die beiden Erweiterungen „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“.

Passend zum heutigen Release wartet auf dem PC zudem eine kostenlose Demo zu „Final Fantasy 16“. Diese ermöglicht einen Blick auf die Anfänge des Abenteuers. Zudem ist es möglich, die Fortschritte aus der Demo beim Kauf in die Vollversion zu übertragen.

