Krise auch im VR-Bereich: Auf VR-Titel spezialisiertes Studio kündigt zahlreiche Entlassungen an

Aktuell vergeht kaum eine Woche, in der kein Studio Entlassungen und Sparmaßnahmen ankündigt. Dieses Mal trifft es die "Synapse"-Macher von nDreams, die etwa jede sechste Stelle streichen.

Auch in den letzten Wochen setzten sich die Meldungen rund um Entlassungen und Studioschließungen in der Gamesbranche nahtlos fort. Während Bungie Ende Juli 220 Mitarbeiter entließ, verloren in der Xbox-Sparte zuletzt 650 Angestellte ihren Job.

Noch härter traf es das Studio Ready at Dawn („The Order: 1886“), das nach 20 Jahren in der Branche komplett schließen musste. Wie aus einer aktuellen Mitteilung von nDreams hervorgeht, kämpfen auch Studios im VR-Bereich mit wirtschaftlichen Herausforderungen. So räumte das Studio hinter VR-Titeln wie „Synapse“ ein, dass bis zu 17,5 Prozent der Belegschaft entlassen werden.

Laut dem offiziellen LinkedIn-Profil des Studios arbeiteten zuletzt knapp 250 Menschen für nDreams. Dies würde bedeuten, dass in der aktuellen Entlassungswelle umgerechnet etwa 45 Stellen gestrichen werden.

Das Statement von nDreams im Wortlaut

In der offiziellen Stellungnahme räumte nDreams ein, dass es sich mittlerweile auch beim VR-Bereich um einen wirtschaftlich herausfordernden Markt handelt.

„Nachdem wir über viele Monate hinweg mehrere Alternativen geprüft haben, um eine solche Maßnahme zu vermeiden […] bedauern wir zutiefst, dass wir uns nun möglicherweise von geschätzten und talentierten Mitgliedern unserer Teams trennen müssen. Dies könnte alle Ebenen betreffen, einschließlich der Führungsebene“, so nDreams weiter.

„Wir arbeiten unermüdlich daran, unser Team während dieses schwierigen Prozesses mit dem Respekt und der Sorgfalt zu unterstützen, die sie verdienen. Dazu gehören umfassende Bemühungen, denjenigen, deren Positionen betroffen sein könnten, beim Übergang in neue Rollen innerhalb von nDreams oder anderswo zu helfen“, ergänzte das Studio.

nDreams vom Potenzial des VR-Markts überzeugt

Dem Statement der Verantwortlichen von nDreams zufolge wird auf lange Sicht vor allem der Verlust kreativer Köpfe und talentierter Entwickler schwer wiegen. Trotz der aktuellen Entwicklung ist man bei nDreams jedoch vom Potenzial des VR-Markts überzeugt und wird in den nächsten Jahren weiter an VR-Titeln arbeiten.

Dass Studio ergänzte, dass es die neue interne Struktur „nDreams ermöglichen wird, das aktuelle und zukünftige Publikum bei der Entwicklung mittelprägender Titel für die kommenden Jahre besser zu bedienen“.

Gleichzeitig versichert nDreams, dass die Entlassungen keinen Einfluss auf die Arbeiten an kommenden Titeln haben werden.

