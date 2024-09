Space Marine 2: Riesiger Erfolg in Europa – nur ein Titel hatte besseren Release

Zwar ist der Action-Shooter „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ mit technischen Problemen gestartet, doch das Spielerlebnis an sich ist überzeugend. Das verdeutlicht der Metascore von 82 Punkten sowie der ungefähr gleich hohe User-Score.

Helldivers 2 noch immer auf dem ersten Platz

Wie erfolgreich das Game in Europa gestartet ist, verkündete jetzt GamesIndustry-Chef Christopher Dring auf X. Tatsächlich handelt es sich um den bisher zweiterfolgreichsten Release in diesem Jahr. Lediglich Sonys Live-Service-Shooter „Helldivers 2“ legte einen noch besseren Start hin. Es war Sonys erfolgreichster Launch überhaupt.

Mehrere große Titel dieses Jahres ließ „Space Marine 2“ hinter sich. Dazu zählen „The Last of Us 2 Remastered“, „Dragon’s Dogma 2“, „Final Fantasy VII Rebirth“, „Tekken 8“, „F1 24“, „WWE 24“, „Star Wars Outlaws“ und „Prince of Persia“.

Die Verkäufe scheinen sogar noch zu steigen, merkt Dring an. Auch die zweite Woche soll „sehr stark“ sein.

Dring fügt hinzu: Spiele wie „Palworld“ und „Black Myth: Wukong“ sind wegen fehlendem Tracking nicht enthalten. Es wurden quasi nur AAA-Publisher berücksichtigt.

„Space Marine 2“ ist seit dem 9. September für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Auf den Konsolen beträgt der Preis 69,99 Euro und auf dem PC 59,99 Euro.

In der vergangenen Woche war übrigens „The Crew 2“ mit großem Abstand das weltweit meistverkaufte Spiel. Der Grund dafür ist ein 98-Prozent-Rabatt, durch den ihr das Rennspiel für nur 99 Cent bekommt. Bis zum 23. September könnt ihr dieses Knaller-Angebot noch nutzen.

