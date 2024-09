Nach 9 Jahren: 88-jährige „Skyrim-Oma“ geht in den Ruhestand

Die recht betagte YouTuberin Shirley Curry, besser bekannt als „Skyrim-Oma“, hat ihre Abenteuer in der Welt von „Skyrim“ über neun Jahre lang mit der Community geteilt. Ihre freundliche und authentische Art brachte ihr eine treue Fangemeinde ein. 1,3 Millionen Follower abonnieren ihren Kanal.

Doch nun, im Alter von 88 Jahren, hat Curry beschlossen, sich von der Erstellung von Gaming-Videos zu verabschieden. In einem Video begründet sie diese Entscheidung.

Abschied von Let’s Plays, aber kein Abschied von YouTube

Curry begann ihre bemerkenswerte YouTube-Karriere im Jahr 2015 mit dem Upload ihres ersten „Skyrim“-Gameplay-Videos. In den folgenden Jahren konnte sie sich einen festen Platz in der „Skyrim“-Community erarbeiten. Trotz eines Schlaganfalls im Jahr 2021 kehrte sie schnell zurück und setzte ihre Aufnahmen fort.

In dieser Woche jedoch schaltete Shirley Curry auf ihrem Kanal ein Video mit dem Titel „Keine Gaming-Videos mehr“ frei. Darin erklärt sie, dass ihr das Produzieren von Gameplay-Videos keine Freude mehr bereitet.

„Ich mache es nur zum Spaß. Und es macht keinen Spaß mehr. Ich habe es satt, es langweilt mich zu Tode“, erklärt Curry im Video. Sie beschreibt, wie sie immer häufiger zum Computer gehe und das Gefühl habe, dass sie ein Video machen „müsse“, obwohl ihr die Motivation fehle. „Dann schüttele ich nur den Kopf und sage: Ich will nicht, ich habe keine Lust dazu. Und ich drehe mich um und gehe wieder raus.“

Dennoch wird Curry ihren YouTube-Kanal nicht gänzlich aufgeben. Sie plant, weiterhin Vlogs zu veröffentlichen, die sich auf ihr tägliches Leben, die Bücher, die sie liest, und womöglich ihre eigenen Texte konzentrieren werden.

„Ich bin alt und müde und habe keine Lust mehr, viel zu tun“, räumte sie ihren Fans gegenüber ein. Darüber hinaus plant sie, eine lang aufgeschobene Steppdecke zu nähen. Bei den Follewern stieß das Video vollends auf Verständnis, auch wenn viele äußerten, dass sie die Videos von Curry vermissen werden.

Ein bleibendes Vermächtnis in Skyrim

Shirley Currys Einfluss auf die „Skyrim“-Community wird letztlich weiterleben. Ihre Fans können auch in Zukunft auf fast ein Jahrzehnt an Gameplay-Videos zurückgreifen. Für die „Skyrim“-Enthusiasten gibt es zudem die „Shirley Follower Mod“ aus dem 2021, die sie als zweihändigen Barbarenbegleiter in das Spiel integriert.

Der Community wird die „Skyrim-Oma“ erhalten bleiben.

Auch einer der Ersteller der Mod meldete sich unter dem neusten Video zu Wort: “Hallo Shirley, hier ist Daniel, der Hauptentwickler der Shirley-Follower-Mod. Ich möchte dir nur sagen, wie dankbar ich dir bin. Die Shirley-Follower-Mod hat mein Leben buchstäblich zum Besseren verändert. Und das würde es ohne dich natürlich nicht geben, also hast du mein Leben wirklich verändert.”

Die Mod entstand nach einer Fan-Petition, mit der Fans erzielen wollten, Curry in „The Elder Scrolls 6“ zu verewigen, da sie befürchtete, das kommende Spiel möglicherweise nicht mehr erleben zu können.

Schon im Jahr 2019 bestätigte Bethesda, dass Curry als NPC in „The Elder Scrolls 6“ zu sehen sein wird. Für wann der Launch geplant ist, blieb bislang offen. Aber wer weiß, vielleicht trifft Shirley Curry in “The Elder Scrolls 6″ während einer Lets-Play-Rückkehr vielleicht doch noch auf Shirley Curry.

