Nintendo: Unternehmen geht gegen Emulatoren und YouTuber vor

Das japanische Unternehmen Nintendo ist bekannt dafür, sein Urheberrecht und seine Patente mit aller Härte durchzusetzen. So gehen die Japaner etwa immer wieder gegen YouTube-Kanäle vor, die den Nutzern Musik aus Nintendos Spielen zur Verfügung stellen.

Aber auch Emulatoren stehen im Fokus der Firma. Nun wurde ein weiterer beliebter Switch-Emulator vom Netz genommen, weil Nintendo die Entwickler kontaktierte.

Switch-Emulator Ryujinx ist weg vom Fenster

Nun hat es den Emulator Ryujinx getroffen, der von der Plattform GitHub entfernt wurde. Wie es auf dem offiziellen Discord-Server des Programms heißt, wurde der Hauptentwickler des Emulators, „gdkchan“, von Nintendo kontaktiert. Ihm wurde eine Einigung angeboten, wenn die Arbeit an dem Projekt eingestellt und die Organisation sowie alle verbundenen Assets des Emulators entfernt würden.

Ryujinx ist damit schon der zweite große Emulator, der von Nintendo ins Visier genommen wurde. Schon im Mai wurde Yuzu vom Netz genommen, nachdem das Unternehmen eine Urheberrechtsverwarnung an die Plattform GitHub geschickt hatte. Der Entwickler von Yuzu, Tropic Haze, erklärte sich daraufhin bereit, 2,4 Millionen US-Dollar Schadensersatz zu zahlen.

YouTuber soll ebenfalls Ärger haben

Darüber hinaus meldete sich nun auch noch der Betreiber des YouTube-Kanals „Retro Game Corps“. Der Kanal hat mehr als 500.000 Follower und beschäftigt sich mit Rezensionen von modernen Handhelds, auf denen emulierte Titel laufen. Der YouTuber gab an, dass er eine Urheberrechtsverwarnung von Nintendo erhalten habe und nun erwägt, Änderungen an seinen Videos vorzunehmen.

Ebenfalls vorstellbar sei eine Gegenklage, da der YouTuber sein beanstandetes Video unter dem Gesichtspunkt der fairen Nutzung sieht und der Clip angeblich nur für Bildungszwecke bestimmt war. „Ich zögere jedoch, diese Dose Würmer bei einem Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen zu öffnen, da der nächste Schritt darin bestehen würde, rechtliche Schritte einzuleiten“, so der YouTuber in seiner Erklärung. Zunächst sollen in seinen Videos keine Nintendo-Spiele mehr gezeigt werden.

Quelle: VGC, GamesIndustry.biz

