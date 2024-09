Palworld: Zielt Nintendos Klage auf diese Mechanik ab? Patentanwalt äußert sich kritisch

In den letzten Tagen sorgte Pocketpairs „Palworld“ einmal mehr für Gesprächsstoff. Allerdings nicht mit der erhofften Ankündigung einer PlayStation-Version.

Stattdessen kam es zu einem Szenario, mit dem Experten bereits seit Monaten rechneten. Vor einem Gericht in Tokio reichten Nintendo und The Pokémon Company eine Klage gegen Pocketpair beziehungsweise das millionenfach verkaufte „Palworld“ ein. Wie es in der Klageschrift hieß, geht es den beiden Unternehmen um ihr geistiges Eigentum und Patente, die Pocketpair bei der Entwicklung von „Palworld“ verletzt haben soll.

Laut Experten dreht sich Nintendos Klage offenbar um ein Patent, das der Publisher im Sommer 2023 einreichte. Das Patent beschreibt die ikonische Mechanik der „Pokémon“-Reihe, die die Spieler in die Lage versetzt, einen Pokéball zu werfen und Pokémon zu fangen.

Führte die Pal-Sphäre zur Klage?

In „Palworld“ setzen die Entwickler von Pocketpair auf eine ähnliche Mechanik: Die Pal-Sphäre. Der japanische Patentanwalt Kiyoshi Kurihara äußerte sich in einem Statement (via Gamefront) kritisch zur Klage Nintendos. Laut Kurihara sei es bei „Pokémon“-ähnlichen Spielen nämlich so gut wie unmöglich, eine solche Mechanik zu umgehen.

Unter dem Strich hätten wir es laut dem Patentanwalt mit einem „Killerpatent“ zu tun, das Entwicklern und Publishern schnell zum Verhängnis werden kann, wenn sie nicht aufpassen.

„Es scheint schwer vermeidbar zu sein, wenn man ein Pokemon-ähnliches Spiel entwickeln will, und es ist leicht zu verletzen, wenn man nicht aufpasst“, so Kurihara weiter.

Weiter wird berichtet, dass das im Sommer eingereichte Patent auf einem „Mutterpatent“ aus dem Jahr 2021 aufbaut. Dieses reichte Nintendo im Dezember 2021 und somit noch vor dem Release von „Palworld“ ein.

Pocketpair möchte die Klage anfechten

Für die Tatsache, dass sich die Klage in der Tat um die Fangmechanik von „Palworld“ dreht, spricht auch Nintendos Versuch, das besagte Patent einer beschleunigten Prüfung unterziehen zu lassen. Vermutlich in Vorbereitung auf den aktuellen Rechtsstreit.

Nintendo selbst nannte bislang keine konkreten Details zu den Zielen, die das Unternehmen mit der Klage verfolgt.

Selbiges gilt für die Verantwortlichen von Pocketpair. Das japanische Studio verwies in einer offiziellen Stellungnahme lediglich auf den laufenden Rechtsstreit. Gleichzeitig kündigte Pocketpair an, sich gegen Nintendos Klage zur Wehr zu setzen und die kreativen Interessen von Indie-Entwicklern zu verteidigen.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte Nintendos Klage zu einer Verzögerung der Ankündigung der PS5-Version geführt haben.

Weitere Meldungen zu Palworld.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren