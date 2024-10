Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Schwierigkeit ändert sich je nach Stil „drastisch“

Das japanische Gaming-Magazin Famitsu führte ein Interview mit Noriaki Okamura and Yuji Korekado. Dabei handelt es sich um die beiden Producer von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“.

Hin- und herwechseln nicht möglich

Hier ging es unter anderem um die beiden Steuerungsarten des ambitionierten Remakes. Laut Korekado war ursprünglich geplant, jederzeit hin- und herwechseln zu können. Letzten Endes entschied sich das Team jedoch dagegen. Ihr müsst euch also klar für einen der beiden Stile entscheiden.

Der Schwierigkeitsgrad ändert sich je nach Blickwinkel drastisch. Der neue Stil hat ein breiteres, lineareres Sichtfeld und man kann mit seiner Waffe in der Bewegung schießen, so dass der Schwierigkeitsgrad niedriger war als wir erwartet hatten. Die Erklärung des Producers

Der Legacy-Stil von sollte jedoch nicht an den modernen Stil angepasst werden, weil er in diesem Fall zu schwer ausfallen würde. Somit orientiert sich Legacy am Schwierigkeitsgrad des Originals, während Konami den neuen Stil „von Grund auf“ anpasst.

Entscheidet ihr euch für die moderne Perspektive, fühlt sich das Spiel ungefähr wie „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ an. Seid ihr passionierte Verfechter des Originals, solltet ihr also lieber für den klassischen Stil mit der altmodischen Top-Down-Perspektive wählen.

Der letzte Trailer zu „Metal Gear Solid Delta Snake Eater“:

Der visuelle Filter, der das Original nachbildet, ist übrigens nicht auf die Legacy-Steuerung begrenzt. Auch bei der modernisierten Art dürft ihr diesen Filter benutzen, wie Okamura vor ein paar Monaten erklärte.

„Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ erscheint voraussichtlich 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Unter anderem im PlayStation Store könnt ihr den Stealth-Titel schon einmal auf die Wunschliste setzen. Darüber hinaus erklärte Okamura im selben Interview, ob Remakes älterer Titel denkbar sind.

