PS5 & PS4 im PSN: Dragon Ball und Silent Hill 2 – Top 20 der Vorbestellungen

In den kommenden Wochen und Monaten erscheinen zahlreiche Titel, von denen viele schon vor der Veröffentlichung großes Interesse wecken. Sie landeten im PlayStation-Store in den Vorbesteller-Charts.

Vor allem „Dragon Ball: Sparking! Zero“ hat es in verschiedenen Editionen auf die oberen Plätze geschafft. Auch „Call of Duty: Black Ops 6“ bleibt ein Dauerbrenner in den Vorbestell-Charts. Hier sind sowohl die Standard- als auch die Vault-Editionen vertreten, mussten allerdings aufgrund der Dominanz des zuvor genannten Spiels nach hinten rücken.

Silent Hill 2 verabschiedet sich in dieser Woche

Das Remake von “Silent Hill 2” ist heute das letzte Mal dabei, da der reguläre Launch am morgigen Dienstag erfolgt. Käufer der Deluxe-Edition können dank des Frühzugangs schon durchstarten. Die Standardversion verweilt auf Rang 6.

Zwischenzeitlich kam es auch zu einer Manipulation des Wikipedia-Eintrages:

Relativ neu in den Charts der PSN-Vorbestellungen ist „Horizon Zero Dawn Remastered“, das im Rahmen der jüngsten State of Play offiziell angekündigt wurde, ebenso wie das Remaster von „Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2“, das für nostalgische Spieler besonders interessant ist.

Im Bereich der Rollenspiele fällt „Dragon Age: The Veilguard“ auf, das sowohl in der Standard- als auch in der Deluxe-Edition unter den meistbestellten Spielen zu finden ist. Neben den üblichen Kandidaten sind auch Titel wie „New World: Aeternum“ in verschiedenen Editionen vertreten. Die Deluxe-Version des Online-Rollenspiels schaffte es nur knapp in die Top 20.

Nachfolgend die aktuelle Rangliste der „meistverkauften Vorbestellungen“:

Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition – 119,99 Euro Dragon Ball: Sparking! Zero Deluxe Edition – 109,99 Euro Dragon Ball: Sparking! Zero – 79,99 Euro Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle – 79,99 Euro Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition – 109,99 Euro Silent Hill 2 – 69,99 Euro Undisputed WBC Edition – 79,99 Euro Horizon Zero Dawn Remastered – 49,99 Euro Landwirtschafts-Simulator 25 – 59,99 Euro Metaphor: ReFantazio – 69,99 Euro Lego: Horizon Adventures Digital Deluxe Edition – 79,99 Euro Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition – 89,99 Euro Monster Hunter Wilds – Premium-Deluxe-Edition – 119,99 Euro Dragon Age: The Veilguard – 79,99 Euro Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle – 89,99 Euro Dragon Age: The Veilguard – Deluxe Edition – 99,99 Euro New World: Aeternum – 59,99 Euro Die Sims 4 Leben & Tod-Erweiterungspack – 39,99 Euro Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered – 29,99 Euro New World: Aeternum Deluxe Edition – 79,99 Euro

Viele Spieler greifen bei den Vorbestellungen zu den teureren Premium- und Deluxe-Editionen. Beispiele hierfür sind „Monster Hunter Wilds – Premium-Deluxe-Edition“ und „Lego: Horizon Adventures Digital Deluxe Edition“. Derartige Editionen bieten oft zusätzliche Inhalte wie exklusive Ingame-Gegenstände, Frühzugang oder spezielle Erweiterungspakete, die sich Publisher allerdings teuer bezahlen lassen.

Welche veröffentlichten Spiele erfolgreich sind, verrät die August-Übersicht über die Spiele mit den meisten Downloads im PSN.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren