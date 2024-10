Nintendo: Nach Berichten – Saudi-Arabien reagiert anders als erwartet

Der saudi-arabische Public Investment Fund (PIF) hat seinen Anteil an Nintendo reduziert. Dies widerspricht früheren Berichten über eine mögliche Aufstockung.

Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren massiv in die weltweite Videospielbranche investiert. Die Beteiligungen des Public Investment Fund (PIF) erstrecken sich über mehrere namhafte Unternehmen.

Schon im Mai 2022 erwarb der PIF einen Anteil von 5,01 Prozent an Nintendo. Bis Mitte 2024 stieg er auf 8,58 Prozent. Aktuelle Entwicklungen zeigen eine Reduzierung dieses Anteils.

Reduzierung der Beteiligung statt Erhöhung

Der PIF, der über die Investmentgruppe Savvy Games läuft, hat laut einer japanischen Regulierungsmitteilung den Anteil an Nintendo von 8,58 auf 7,54 Prozent gesenkt, wie CNBC berichtet.

Dieser Schritt steht im Widerspruch zu kürzlichen Meldungen, die eine Erhöhung der Beteiligung nahelegten. Ursprünglich hatte Kyodo News berichtet, dass Prinz Faisal bin Bandar bin Sultan al-Saud, stellvertretender Vorsitzender der Savvy Games Group, angab, dass eine Aufstockung „immer eine Möglichkeit“ sei.

Diese Aussagen wurden später korrigiert, sodass das Interesse nun an „japanischen Spieleunternehmen“ im Allgemeinen besteht. Doch auch wenn das Interesse an Nintendo vorerst abgeebbt zu sein scheint, bleibt der Fond einer der größten Anteilseigner des japanischen Traditionsunternehmens hinter Mario und Co.

Strategische Investitionen des PIF

Der Public Investment Fund Saudi-Arabiens war in der Gaming-Branche in den vergangenen Jahren ein aktiver Investor. Anteile an Unternehmen wie Capcom, Nexon und Koei Tecmo sind Teil des Portfolios.

Im Dezember 2020 erwarb der PIF Aktien von Activision Blizzard, Electronic Arts und Take-Two, der Muttergesellschaft von Rockstar Games, im Gesamtwert von über 3 Milliarden Dollar. Zudem besitzt Savvy Games Anteile an der Embracer Group mit einem Wert in Milliarden-Dollar-Höhe, berichtet Gamesindustry.

Weitere Meldungen zum Thema:

Während der Anteil Saudi-Arabiens an Nintendo zuletzt sank, warten viele Spieler auf eine ganz besondere Ankündigung: Die Switch 2 steht in den Startlöchern und wird voraussichtlich im kommenden Jahr veröffentlicht. Abgesehen von reichlich Gerüchten stehen Angaben zum Preis und zur Hardware weiterhin aus.

Weitere Meldungen zu Nintendo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren