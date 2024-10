Nintendo: Saudi-Arabien strebt eine größere Beteiligung an

Bereits seit einigen Jahren investiert Saudi-Arabien durch seinen Staatsfonds in zahlreiche Spieleunternehmen. Zur Diversifizierung der bisher vom Öl abhängigen Wirtschaft des Landes ist der Public Investment Fund (PIF) unter anderem an Firmen wie Capcom, Nexon, Take Two Interactive und Activision Blizzard beteiligt.

Darüber hinaus hat der PIF auch regelmäßig seine Anteile an dem japanischen Unternehmen Nintendo erhöht. In einem Interview sprach der stellvertretende Vorsitzende der Gruppe, Prinz Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud, nun über weitere Investitionen.

Es gebe „immer Möglichkeiten“ für weitere Investitionen

Der saudi-arabische Staatsfonds besitzt derzeit einen Anteil von 8,58 Prozent an Nintendo. Zuletzt hatte der PIF 2023 eine Offensive gestartet. So wurde die Beteiligung im Januar des Jahres auf 6,07 Prozent aufgestockt. Im Februar 2023 gab es weitere Investitionen in das Unternehmen.

„Es gibt immer Möglichkeiten“, gab der stellvertretende Vorsitzende Prinz Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud kürzlich auf der Tokyo Game Show an. „Es ist wichtig, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, damit man auf dem richtigen Weg dorthin gelangt. Wir wollen nichts überstürzen.“

Die Stellungnahme kommt nach mehreren wichtigen Entwicklungen für das Gaming-Portfolio von Saudi-Arabien. Dazu gehören unter anderem die Ausrichtung der nächsten olympischen Spiele im Bereich Esports und der neuen Overwatch Champions Series (OWCS).

PIF ist in vielen Bereichen tätig

Der saudi-arabische Staatsfonds ist neben der Gaming-Branche auch in den Bereichen Sport, Themenparks, Film und anderen Unterhaltungsmedien tätig. Im Dezember 2020 erwarb der Fonds Aktien von Activision Blizzard, Electronic Arts sowie des Publishers Take-Two im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar.

2023 erhöhte der Staatsfond aus Saudi-Arabien seine Anteile an Electronic Arts um mehr als 50 Prozent. Damit gehören dem Fonds, der durch seine Tochtergesellschaft Savvy Gaming Group agiert, rund neun Prozent der EA-Anteile.

Quelle: VGC, Eurogamer

