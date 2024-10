Sunderfolk: Ex-Blizzard-Chef zeigt Koop-RPG, das mit dem Smartphone gesteuert wird

Der ehemalige CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment, Mike Morhaime, verließ das Unternehmen 2019 nach fast 30 Jahren. Im Jahr darauf gab er jedoch schon die Gründung des Publishers und Entwicklers Dreamhaven bekannt, der gemeinsam mit Branchenveteranen aufgebaut wurde.

Nun wurde das erste Spiel „Sunderfolk“ vorgestellt, dass bei Secret Door, einem der beiden Spieleentwickler unter dem Dach von Dreamhaven, entsteht. Dabei handelt es sich um ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel, das von traditionellen Tabletop-Games inspiriert ist. „Sunderfolk“ erscheint für Konsolen und PC, wird jedoch mit dem Smartphone oder über Tablets gesteuert.

Studio will „neue Variante des klassischen Spieleabends“ liefern

„Sunderfolk“ bietet sechs verschiedene Helden, Deckbau und weitere bekannte Rollenspielelemente. Die Spieler bestreiten gemeinsam Missionen auf einer Top-Down-Karte. Während die Action auf dem Bildschirm stattfindet, können bis zu vier Spieler ihre Charaktere, ihr Regelbuch oder auch ihr Inventar über ihr Smartphone oder Tablet einsehen und steuern.

Zwischen den Missionen kehren die Helden nach Arden zurück und helfen, die Stadt zu verbessern. So können etwa weitere Händler freigeschaltet und aufgewertet werden. Daneben lassen sich auch die Beziehungen zu NPCs verbessern, was weitere Belohnungen und Fertigkeiten freischalten soll.

Entwickler wollten klassische Tabletop-Spiele zugänglicher machen

„Wir haben einen Haufen begeisterter Brett- und Tabletopspiel-Fanatiker im Team von Secret Door – gemeinsame Spieleabende sind für viele von uns schon seit Jahren ein regelmäßiges Highlight“, so der Studioleiter Chris Sigaty. Sigaty arbeitete zuvor bei Blizzard unter anderem an „Hearthstone“, „Heroes of the Storm“ und „Starcraft 2“.

„Als Entwickler schauen wir uns auch gerne an, was uns inspiriert, und überlegen, wie wir diese Art von Erlebnissen leichter zugänglich machen können, damit mehr Leute sie genauso genießen können wie wir. Mit Sunderfolk freuen wir uns darauf, den Spielern ein Spiel zu bieten, das leicht zu erlernen und zu spielen ist, aber dennoch eine Herausforderung darstellt, und wir können es kaum erwarten, es mit der Welt zu teilen.“

„Dem Team von Secret Door, und eigentlich uns allen bei Dreamhaven, geht es vor allem darum, Spieler zusammenzubringen, um gemeinsam Spaß zu haben“, gab Mike Morhaime in der Ankündigung zum Spiel an. „Sunderfolk ist ein wunderschönes Spiel, voller Persönlichkeit und Charme. Es schafft auch epische Momente, in denen jeder direkt mit dem anderen zusammenarbeitet, um Strategien auszuarbeiten oder Siege zu feiern. Es gibt nichts Vergleichbares, und wir sind sehr gespannt darauf, was die Spieler davon halten.“

„Sunderfolk“ soll 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und den PC erscheinen.

Quelle: Eurogamer, IGN, Gematsu

