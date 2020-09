Dreamhaven: EX-Blizzard-CEO gründet Publisher mit zwei Studios

Erwartet uns mit Dreamhaven ein weiterer Big Player?

Mike Morhaime, ehemaliger CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment, gab im Januar des vergangenen Jahres bekannt, dass er das Studio verlassen wird. Inzwischen steht fest, wie seine künftigen Pläne aussehen. Zusammen mit anderen Branchenveteranen gründete er den neuen Publisher Dreamhaven mit Sitz in Irvine, Kalifornien.

Zwei Studios gegründet

Die Ankündigung des neuen Unternehmens geht mit der Gründung von zwei brandneuen Spielestudios unter dem Dach von Dreamhaven einher. Das erste Studio namens Moonshot wird von drei ehemaligen Blizzard-Direktoren geleitet. Es sind Jason Chayes, Dustin Browder und Ben Thompson. Zu ihren bisherigen Projekten gehören „Hearthstone“, „Starcraft 2“ und „Command and Conquer“.

Das zweite Studio, Secret Door genannt, wird ebenfalls von drei ehemaligen Senior-Entwicklern von Blizzard geleitet. Es sind Chris Sigaty, Alan Dabiri und Eric Dodds. Sie arbeiteten zuvor an Spielen wie „Warcraft 3“, „Hearthstone“ und „Starcraft“. An Erfahrung mangelt es den neuen Studios somit nicht.

Unter der Führung von Dreamhaven sollen die Studios Originaltitel für Spieler auf der ganzen Welt hervorbringen: „Ich freue mich darauf, mit so talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, denen Spiele und ihre Communitys sehr am Herzen liegen. Ich habe immer an die Macht von Spielen geglaubt, Menschen unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihren Grenzen zusammenzubringen. Mit Dreamhaven freuen wir uns darauf, neue Erfahrungen zu schaffen und sie mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen“, so Mike Morhaime, der als CEO von Dreamhaven agiert.

Auch wenn die Projekte von Dreamhaven wahrscheinlich noch in weiter Ferne liegen, so ist das Kaliber der Mitarbeiter in den beiden neuen Studios gewaltig. Gemeinsam haben sie das Potenzial, einige Schwergewichte zu entwickeln. Dementsprechend solltet ihr eure Augen künftig nach Neuigkeiten von Dreamhaven, Moonshot oder Secret Door offenhalten. Die komplette Ankündigung lest ihr auf der offiziellen Seite von Dreamhaven.

