Until Dawn: Unzufrieden mit dem Spiel? Update 1.05 verbannt Probleme

Wer Probleme mit dem Survival-Horrorspiel "Until Dawn" auf der PS5 haben sollte, dürfte sich über das neueste Update ganz besonders freuen. Damit geht es einigen nervigen Fehlern an den Kragen.

Ballistic Moon und Sony haben die Neuauflage von „Until Dawn“ für PS5 und PC veröffentlicht. Allerdings war der Launch von einigen Problemen überschattet. Diese hatten nicht zwangsläufig etwas mit der grundlegenden Qualität des Survival-Horrorspiels zu tun, sondern waren hauptsächlich technischer Natur. Glücklicherweise steht ein neues Update zum Download bereit, das einige der Bugs beseitigen soll.

Um die mitunter etwas erhitzten Gemüter der Fans zu besänftigen, hat Ballistic Moon das Update 1.05 für das Rebuild von „Until Dawn“ veröffentlicht. Der Patch ist zwar nicht außergewöhnlich groß, umfasst jedoch eine Vielzahl von Bugfixes, die das Spielerlebnis insgesamt sicherlich verbessern dürften.

So hatten einige Spieler in bestimmten Situationen mit einem schwarzen Bildschirm oder Ausfällen von einzelnen Frames zu kämpfen. Genau dieses Problem knöpft sich das Update vor. Auch ein nerviger Fehler in Kapitel 1 beim genaueren Anschauen eines Steckbriefes sollte ab sofort der Vergangenheit angehören.

Kurz nach dem Launch häuften sich übrigens die Beschwerden seitens der Fans über unterschiedliche Bugs, die im schlimmsten Fall zum Absturz des Spiels führen konnten. Dies kam in verschiedenen Situationen vor – sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC. Den Angaben der Entwickler zufolge wurden zumindest einige dieser Crash Bugs nun behoben.

Die vollständigen Patch Notes sind unter diesem Link zu finden und fassen alle wichtigen Details des Updates 1.05 für die Neuauflage von „Until Dawn“ zusammen.

Wie geht es mit Until Dawn weiter

Patch 1.05 war keinesfalls das letzte Update für das Rebuild des Survival-Horrorspiels. Wie das Team von Ballistic Moon verkündet hat, gibt es noch eine ganze Reihe von Fehlern und Problemen, die es auszumerzen gilt.

Zu den Plänen gehören auch ein vollumfänglicher HDR-Support, eine Optimierung von Temporal Super Resolution sowie einige Anpassungen beim Raytracing. Auch ein Konflikt mit bestimmten Antivirenprogrammen steht auf der Liste der Entwickler. Das alles wird im Rahmen der nächsten Updates behoben. Wann genau diese erscheinen, ist bisher allerdings nicht bekannt.

