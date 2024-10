Darksiders 2 in neuem Glanz: Deathinitive Edition für PS5 und Xbox Series erschienen

Darksiders 2 in neuem Glanz:

Vor einem Monat kündigte THQ Nordic „Darksiders 2: Deathinitive Edition“ für PlayStation 5 und Xbox Series X/S an. Nun ist die erneuerte Fassung erschienen. Im PS Store zahlt ihr einen Preis von 29,99 Euro.

Dieses Remaster wurde ursprünglich im Jahr 2015 für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Habt ihr die alte Version bereits, dürft ihr ein kostenloses Upgrade in Anspruch nehmen.

Mehrere technische Verbesserungen für Darksiders 2

Unter den technischen Verbesserungen befindet sich eine 4K-Auflösung, Raytracing und eine verbesserte Beleuchtung. Natürlich werden alle Funktionen der PS5 unterstützt, wozu die schnellen Ladezeiten und der immersive DualSense-Controller zählen.

Neben dem Hauptspiel sind alle 13 Download-Erweiterungen enthalten. Insgesamt könnt ihr damit auf über 30 Stunden Spielzeit kommen. Das Balancing wurde in dieser Enhanced Edition komplett überarbeitet, was sich in einer verfeinerten Loot-Verteilung widerspiegelt. Für eine höhere Grafikqualität sorgt wiederum die verbesserte Engine. Sowohl die Level als auch die Charaktere profitieren davon.

Werde zu der furchterregenden Macht, die alles fürchtet, der aber nichts entkommen kann. Der vom Ende der Tage erweckte Tod, der gefürchtetste der legendären Vier Reiter, begibt sich auf die Suche, um den Namen seines Bruders wiederherzustellen. Auf seinem Weg entdeckt der Reiter, dass ein uralter Groll die gesamte Schöpfung bedrohen könnte. Der Tod lebt! Die offizielle Beschreibung der Story von „Darksiders 2“

Ein neuer Teil befindet sich mittlerweile übrigens in Arbeit. Die Ankündigung in Form eines Teasers haben wir auf dem THQ Nordic Showcase im vergangenen August gesehen.

Zur Veröffentlichung von „Darksiders 2“ hat THQ Nordic diesen Trailer hochgeladen:

