Black Friday 2024: Die ersten PS5-Deals sind bekannt

Noch etwa sechs Wochen dauert es, bis der Black Friday 2024 stattfindet. Dieses Jahr ist es am 29. November so weit. Auf was für Deals sich PlayStation-Spieler unter anderem freuen dürfen, ist schon jetzt durchgesickert. Darüber berichtete heute der überaus zuverlässige Leaker billbil-kun von Dealabs.

Zwei PS5-Bundles mit mehreren Fortnite-Skins

Sony plant offenbar, zwei neue PS5-Bundles zu veröffentlichen. Beide sollen Inhalte für den Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ enthalten und tragen den Titelzusatz „Cobalt Star“.

Genauer beschrieben wird neben einer PS5 (wahlweise mit oder ohne Laufwerk) ein Download-Code für acht exklusive „Fortnite“-Skins inbegriffen sein. Der Gesamtwert beträgt 5.000 V-Bucks, was umgerechnet 36,99 Euro sind.

Inhalte des Bundles in der Übersicht:

PS5 Slim: Wahlweise Standard- oder Digital-Edition

Fortnite Cobalt Star DLC-Paket: 8 exklusive Skins und 1.000 V-Bucks

Sowohl in Europa als auch in Nordamerika soll dieses Bundle am 22. November 2024 erscheinen. Der Preis beträgt voraussichtlich 549,99 Euro (mit Laufwerk) und 449,99 Euro (ohne Laufwerk). So viel zahlt ihr für die Konsole sonst ohne weitere Inhalte.

Einführungspreis mit Rabatt: Zusätzlich soll es für einen begrenzten Zeitraum eine Einführungsaktion geben. 75 Euro können die Leute dadurch beim Kauf sparen. Ab dem erwähnten 22. November soll dieser Preisnachlass zwei Wochen lang gelten. Demnach lauten die Preise in diesem Zeitraum 474,99 Euro beziehungsweise 374,99 Euro.

Bis der Blick Friday ansteht, könnt ihr euch im PS Store mit zahlreichen Angeboten eindecken:

Drei Wochen vor dem Black Friday steht die Veröffentlichung der PS5 Pro an. Am 7. November wird Sony die aufgerüstete Konsole ins Rennen schicken. Unter anderem bei Amazon könnt ihr für 799,99 Euro vorbestellen.

Möchtet ihr lieber die Standard-Edition haben, könnt ihr diese im Moment noch günstiger kaufen. Wie lange der Rabatt noch besteht, ist nicht bekannt.

