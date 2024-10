Indiana Jones und der Große Kreis: Preview-Berichte heizen die Vorfreude an

Mehrere ausgewählte Gaming-Magazine hatten die Gelegenheit, „Indiana Jones und der Große Kreis“ anzutesten. Daher wurden am heutigen Dienstag um 15 Uhr mehrere Previews veröffentlicht. Wir haben uns einige davon durchgelesen und möchten die interessantesten Gameplay-Infos mit euch teilen.

Tolle Grafik – bis auf die Charaktermodelle

Unter anderem Amy Eastland von wccftech ist nach ihrem Hands-On voll überzeugt. Sie lobt die „fantastische, hochdetaillierte Grafik“, die zur Immersion beiträgt. Am meisten Spaß haben ihr aber die Kämpfe gemacht. Zwar dauerte es ein wenig, bis sie sich zurechtfand, doch sie spricht von einem „ausgeklügelten System“. Meistens kann sich der Spieler jedoch für die Stealth-Variante entscheiden.

Um in „Indiana Jones und der Große Kreis“ neue Fertigkeiten zu erlernen und seine Gesundheit sowie den Schaden zu erhöhen, könnt ihr Fertigkeitsbücher finden. Zusätzlich braucht ihr aber ausreichend Punkte, die ihr durch Quests oder das Aufnehmen von Fotos erhaltet.

Wie ihr es von der „Indiana Jones“-Reihe erwartet, kommen viele lustige Bemerkungen, amüsante Zwischensequenzen und unterhaltsame Dialoge vor. Außerdem soll der frühe Build, der zur Verfügung gestellt wurde, ungewohnt ausgereift wirken.

Einziger Kritikpunkt: Die Charaktermodelle sollen etwas künstlich wirken. Alle Figuren sind durch ein cartoonhaftes Aussehen aufgefallen.

Adventure statt Action im Vordergrund

Alex Donaldson von VG247 geht stärker auf das Adventure-Element ein. Immer wieder gibt es ruhige Passagen, die beispielsweise in einer Gruft oder einem staubigen antiken Raum stattfinden. Hier muss Indiana Jones Rätsel lösen, wobei subtile Hinweise in der Umgebung behilflich sind.

Die vielen ruhigen Abschnitte haben dem Tester am besten gefallen. Aus diesem Grund sprach der zuständige Kreativdirektor wohl von einem „Adventure-Action-Game“ anstatt einem Action-Adventure.

Im Übrigen findet ihr überall Notizen und andere Aufzeichnungen, die wichtige Hintergrundinformationen zur Geschichte liefern. Sammler haben in „Indiana Jones und der Große Kreis“ genug zu tun.

Die Munition in den Kämpfen soll „immer begrenzt“ sein. Zudem gehen Nahkampfwaffen schnell kaputt, weshalb Donaldson von einem „Hitman-Gefühl“ spricht. Oft war er damit beschäftigt, nach einem besiegten Gegner gleich den nächsten Gegenstand für den weiteren Kampf zu suchen.

Ein abwechslungsreiches Spielerlebnis in der First-Person-Ansicht

Stefan L von TheSixthAxis widmet sich in seinem Bericht zuerst der umstrittenen First-Person-Perspektive, die zu „99 Prozent“ verwendet wird. Nur in ein paar kurzen Momenten befindet ihr euch in der Third-Person-Ansicht. Zum Beispiel, wenn Indy seine Peitsche schwingt.

Auf jeden Fall spricht der Tester von einer „wirklich faszinierenden Mischung aus linearen und offenen Levels“. Ihr bekommt Action, Stealth und Rätsel geboten, was zu einem abwechslungsreichen Spielerlebnis führt.

Stealth ist grundsätzlich ein nützliches Element, doch ein „Splinter Cell“ erwartet euch keineswegs. Das Schleichen sei vielmehr „ein Auftakt zu einer robusten und wilden Schlägerei“. Körperliche Auseinandersetzungen sind also unausweichlich.

Schusswaffen spielen in „Indiana Jones und der Große Kreis“ ebenfalls eine Rolle. Auf ein DOOM-ähnliches Waffenarsenal müsst ihr aber verzichten. Des Weiteren ist dem Tester aufgefallen, dass selbst auf „Normal“ zwei Kopfschüsse für einen Kill notwendig sind. Dies ermutigt dazu, doch mehr auf Stealth und Nahkampf zu setzen.

Den Charme und den Reiz von „Indiana Jones“ habe MachineGames verstanden, findet TheSixthAxis. Manche könnten mit der angesprochenen First-Person-Ansicht jedoch etwas hadern.

Die Veröffentlichung findet am 9. Dezember für Xbox und PC statt. Im Frühjahr 2025 – angeblich im April – sind dann auch die PS5-Spieler dran.

Zum Schluss ein paar Video-Previews zu „Indiana Jones und der Große Kreis“:

