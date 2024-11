LEGO Horizon Adventures: Liste mit 24 Trophäen steht beriet – Platin setzt Fleißarbeit voraus

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest kündigte Sony die laufenden Arbeiten an „LEGO Horizon Adventures“ offiziell an. Wie es in der Ankündigung heißt, soll sich das Klötzchen-Abenteuer sowohl an Fans der „Horizon“-Reihe als auch jüngere Spieler richten.

Zwei Wochen vor dem Release von „LEGO: Horizon Adventures“ fand die Trophäenliste den Weg ins Netz. Wie sich dieser entnehmen lässt, warten insgesamt 24 Trophäen darauf, von euch freigeschaltet zu werden. Darunter neun bronzene, acht silberne und sechs goldene Trophäen. Hinzukommt natürlich die begehrte Platin-Trophäe.

Wer sich die Platin-Trophäe verdienen möchte, sollte sich in „LEGO: Horizons Adventures“ auf zahlreiche Sammelaufgaben einstellen.

Das müsst ihr für die Platin leisten

Um die bronzenen Trophäen freizuschalten, müsst ihr beispielsweise die Einführung von „LEGO: Horizons Adventures“ hinter euch bringen, 75 Outfits sammeln oder 20 Community-Jobs abschließen. Die silbernen Pokale wiederum wandern in euren virtuellen Trophäenschrank, indem ihr die unterschiedlichen Kapitel der Geschichte erfolgreich meistert.

Weitere silberne Trophäen erhaltet ihr, wenn ihr alle seltenen Waffen oder sämtliche Gadgets euer Eigen nennt.

Kommen wir zu den Gold-Trophäen. Hier solltet ihr euch auf reichlich Fleißarbeit einstellen, da ihr beispielsweise drei komplette Langhälse finden oder sämtliche Charaktere auf ihr Maximal-Level bringen müsst.

Weitere Gold-Trophäen verdient ihr euch mit dem Kauf von zehn Upgrades oder dem Finden von 50 Gold-Bricks. Die Platin-Trophäe ploppt wie gehabt auf, nachdem ihr alle anderen Trophäen gesammelt habt.

Wie umfangreich ist das LEGO-Abenteuer?

„LEGO: Horizons Adventures“ erscheint am 14. November 2024 für den PC, die PS5 und Nintendos Switch. Wie Narrative Director James Windeler kurz nach der offiziellen Ankündigung im Juni verriet, wird die Spielzeit der Geschichte bei sieben bis acht Stunden liegen.

Wer den diversen Geheimnissen der Spielwelt auf den Grund gehen und alles sammeln möchte, darf die eine oder andere Stunde extra einplanen.

Genau wie die zahlreichen anderen LEGO-Titel zuvor bietet „LEGO: Horizons Adventures“ einen Coop-Modus. Somit könnt ihr den Titel sowohl alleine als auch mit anderen Spielern bestreiten. Bezüglich der Grafikmodi auf der PS5 führten die Entwickler aus, dass ihr zwischen den vertrauten Optionen wählen dürft.

Einem Qualitätsmodus mit einer Darstellung in 30FPS und mehr grafischen Details oder einem Performancemodus, der zugunsten der 60FPS mit einer etwas niedrigeren Auflösung und weniger grafischen Details daherkommt.

