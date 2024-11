Metal Gear Solid 3: Originalgetreu, ohne altbacken zu wirken – Producer über das Remake

In einem Interview sprach Serienproduzent Noriaki Okamura über die Ziele, die sein Team bei den Arbeiten am Remake zum Stealth-Klassiker "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" verfolgt. Diese drehen sich vor allem um die spielerische Erfahrung, die sich möglichst nah am 2004 veröffentlichten Original anlehnen soll.

Mit dem Entwicklerstudio Virtuos arbeitet ein internes Team von Konami an einem technisch wie spielerisch erweiterten Remake des Stealth-Klassikers „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ aus dem Jahr 2004.

Wie in den letzten Wochen bestätigt, dürfen wir uns auf diverse Neuerungen wie überarbeitete Heil- und Tarnmechaniken freuen. Im Interview mit dem Play-Magazine sprach Serienproduzent Noriaki Okamura über die Ziele, die sein Team verfolgt. Laut Okamura geht es den Entwicklern darum, uns ein Remake zu liefern, das sich hinsichtlich der Spielerfahrung so nah wie möglich am Original orientiert.

Gleichzeitig möchte das Team mit kleineren Neuerungen und Optimierungen sicherstellen, dass sich die Neuauflage zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ zwar originalgetreu, jedoch nicht altbacken anfühlt.

Die damalige Spielerfahrung im Fokus der Bemühungen

Zu den Zielen der Entwickler führte Okamura aus: „Unser ganzes Ziel bei der Entwicklung dieses Remakes besteht darin, sicherzustellen, dass es sich immer noch wie das Spiel anfühlt, das ihr vor 20 Jahren gespielt habt. Allerdings ohne den Eindruck zu erwecken, dass es ein altes Spiel ist.“

„Wir wollten keine unnötigen Änderungen vornehmen, die die Spieler aus diesem Erlebnis herausreißen würden.“

Der Serienproduzent weiter: „Gleichzeitig müssen wir jedoch sicherstellen, dass sich das Spiel beim Spielen nicht alt anfühlt, als würdet ihr ein altes Spiel spielen. Wir achten darauf, dass dieses Spiel in Bezug auf die Steuerung auf dem gleichen Niveau ist wie einige der moderneren Spiele und dass es euch nicht aus dem Erlebnis herausnimmt.“

Release im Jahr 2024 offenbar vom Tisch

Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit dem Release des Remakes zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ rechnen dürfen. Denn während Sony die Neuauflage Anfang des Jahres in einem Trailer mit 2024 für die PS5 erscheinenden Titeln unterbrachte, deutete der aktuelle Geschäftsbericht von Konami kürzlich an, dass aus einem Release in diesem Jahr nichts wird.

Im Bericht zum am 30. September 2024 zu Ende gegangenen Quartal listete Konami das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ nämlich weiterhin mit einem „TBD“ beziehungsweise „noch zu deklarieren“. Somit dürften sich die Hoffnungen, dass die Neuauflage noch in diesem Jahr erscheint, erübrigt haben.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Fans: Allzu lange soll die Enthüllung des Releasetermins nicht mehr auf sich warten lassen.

