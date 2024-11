Metal Gear Solid 3 Remake: Release im Jahr 2024 noch realistisch? Fiskalbericht liefert Hinweis

Nach dem erfolgreichen Release des „Silent Hill 2“-Remakes befindet sich beim Publisher Konami noch eine weitere vielversprechende Neuauflage in Entwicklung.

Die Rede ist von einem Remake zum 2004 veröffentlichten Stealth-Klassiker „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“. Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit dem Release des Remakes rechnen dürfen. Denn während Sony die Stealth-Neuauflage Anfang des Jahres in einem Trailer zu den Titeln, die 2024 für die PS5 erscheinen sollen, unterbrachte, äußerte sich Konami zu einem möglichen Releasezeitraum noch nicht.

Wie sich aktuell abzeichnet, sollten wir aber wohl nicht damit rechnen, dass „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ in diesem Jahr sein Comeback feiert. Darauf deutet zumindest der Geschäftsbericht von Konami zum abgelaufenen Quartal hin.

Konami nennt weiterhin keinen Releasezeitraum

Diesem lässt sich nämlich entnehmen, dass Konami das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ weiterhin mit „TBD“ beziehungsweise „noch zu deklarieren“ listet. Somit legte der Publisher bis Ende September auch weiterhin kein Veröffentlichungszeitfenster fest.

Stattdessen spricht Konami lediglich davon, dass die Entwickler „fleißig an dem Projekt arbeiten“.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Konami dieselbe Aussage im Rahmen der letzten Quartalsergebnisse im August 2024 verwendete. Somit liegt der Gedankengang nahe, dass sich der Projektstatus in den letzten Monaten möglicherweise nicht genug geändert hat, um ein Status-Update zur Veröffentlichung zu rechtfertigen.

So oder so: Mit einem Release in diesem Jahr sollten wir wohl nicht mehr rechnen.

Releasetermin soll nicht mehr lange auf sich warten lassen

Möglicherweise erfahren wir zumindest bezüglich des Veröffentlichungstermins bald mehr. In einer Ende August veröffentlichten Vorschau wiesen die Redakteure des offiziellen PlayStation Blogs nämlich darauf hin, dass ein entsprechender Termin nicht mehr „allzu lange sich warten lässt.“

Eine Aussage, die auf eine mögliche Enthüllung des Releasetermins auf den The Game Awards 2024 hindeuten könnte. Das von Geoff Keighley moderierte Event startet am Freitag, den 13. Dezember 2024 um 1:30 Uhr unserer Zeit.

Das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Neben einer generalüberholten Grafik umfasst das Remake neue Heil- und Tarnfähigkeiten, die für eine noch realistischere Stealth-Erfahrung sorgen sollen.

Des Weiteren sprechen die Entwickler von einem Schwierigkeitsgrad, der sich je nach Spielstil „drastisch ändert“.

