Death Stranding: Einstiger Exklusivtitel überraschend für Xbox Series X/S veröffentlicht

“Death Stranding”, ein Werk von Hideo Kojima, erschien ursprünglich im Jahr 2019 als Exklusivtitel für die PS4. Später folgten eine an die PS5 angepasste Directors-Cut-Version, eine PC-Fassung sowie ein Mobile-Port. Auf den Konsolen blieb es lange Zeit dabei: “Death Stranding” konnte ausschließlich auf den Konsolen von PlayStation gespielt werden. Bis heute.

Ab sofort ist “Death Stranding” als Director’s Cut überraschend auf der Xbox Series X/S erhältlich, wie Kojima Productions am Donnerstag bekannt gab. Das hängt wohl mit dem fünfjährigen Jubiläum der ursprünglichen Veröffentlichung zusammen. Sie basierte womöglich auf einer Exklusivitätsvereinbarung, die nun abgelaufen ist. Die Vermarktung erfolgt über 505 Games.

Update: 505 Games, ebenfalls Publisher der PC-Version, hat ergänzend mitgeteilt, dass “Death Stranding” heute auch über Amazon Luna spielbar ist.

Nicht weniger interessant: Kojima Productions ist mittlerweile im vollen Besitz der IP-Rechte und möchte die Marke „mehr Plattformen und Zielgruppen“ zugänglich machen. Unklar ist noch, was das für „Death Stranding 2“ bedeutet.

Xbox-Spieler erhalten einen Rabatt

Neueinsteiger auf den Xbox-Konsolen dürfen zum Sparpreis loslegen. In einem Social-Media-Post von Kojima Productions heißt es: „Heute zum zeitlich begrenzten Sonderpreis mit 50 Prozent im Angebot!“

Dank des Launch-Rabattes zahlen Spieler aktuell nur 19,99 Euro statt der 39,99 Euro, die der Director’s Cut normalerweise kostet. Rund 80 GB werden beim Download übertragen.

Die neue Version auf Xbox enthält die vom Director’s Cut bekannten Inhalte, die von Kojima Productions als „definitive Vision“ des Spiels beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem der Fotomodus, Unterstützung für Ultra-Wide-Monitore und weitere Neuerungen.

Laut der Xbox-Seite umfasst “Death Stranding” in der neuen Edition ebenfalls die Unterstützung für Xbox-Erfolge, Cloud-Speicherung und Play Anywhere.

Der Schöpfer und Designer Hideo Kojima äußerte sich begeistert über die Möglichkeit, das Spiel nun auch Xbox-Nutzern zugänglich zu machen.

„Es ist mir eine Freude, endlich bekannt zu geben, dass der Director’s Cut von Death Stranding an Xbox-Spieler ausgeliefert wird. Ich möchte allen Fans danken, die mit uns in Verbindung geblieben sind, sowie allen in der Xbox-Community, die geduldig gewartet haben“, betonte er.

Fortsetzung und weitere Projekte von Kojima Productions

Wie geht es bei Kojima Productions weiter? “Death Stranding 2”, das sich derzeit exklusiv für die PlayStation 5 in der Entwicklung befindet, wurde erstmals im Dezember 2022 bei den Game Awards mit einem Enthüllungstrailer vorgestellt.

Bestätigt wurde das Comeback von Norman Reedus und Léa Seydoux, die bereits im ersten Teil zu sehen waren. Auch Troy Baker ist erneut an Bord.

Ein weiteres bemerkenswertes Projekt von Kojima Productions ist die geplante Verfilmung von “Death Stranding” in Kooperation mit dem Studio A24. Hierbei wird das Spiel erstmals auf der Leinwand zum Leben erweckt.

Zudem arbeitet Hideo Kojima aktuell an einem weiteren Projekt namens “OD”, das in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios entsteht und eine neuartige Mischung aus Spiel und Film darstellen soll.

