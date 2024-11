Xbox Game Studios: Microsoft weiterhin offen für Übernahmen, betont Phil Spencer

Wie Phil Spencer, der Leiter von Microsofts Gaming-Sparte, im Interview mit Bloomberg verriet, steht Microsoft weiteren Übernahmen offen gegenüber. In den Mittelpunkt der Bemühungen könnten dabei China und Mobile-Entwickler rücken.

Im Interview mit Bloomberg sprach Microsofts Gaming-Boss Microsoft Phil Spencer ausführlich über die Zukunftspläne der Xbox-Sparte. Im Rahmen des Gesprächs wies Spencer darauf hin, dass er bezüglich PS5-Portierungen von Xbox-Titeln „keine roten Linien mehr sieht“, und bestätigte zudem die laufende Entwicklung eines Xbox-Handhelds.

Ein weiteres Thema, auf das Spencer einging, sind mögliche Übernahmen, mit denen Microsoft die Xbox Game Studios für die Zukunft noch breiter aufstellen könnte. Laut Spencer steht Microsoft entsprechenden Studiokäufen auch nach der mehr als 69 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Activision Blizzard weiter offen gegenüber.

In den Fokus von Microsoft könnten dabei Studios rücken, die Microsoft dabei helfen, die „geografische Diversität“ der Xbox Game Studios zu erhöhen. Hier spricht Spencer vor allem Studios in Asien an.

Spencer möchte das Mobile-Gaming stärken

Mit der Übernahme von Activision Blizzard ging auch der britische Mobile-Riese King („Candy Crush“) in den Besitz von Microsoft über. Wie Spencer ergänzte, soll es bei der Übernahme von King im besten Fall nicht bleiben, da er Microsofts Mobile-Gaming-Sparte weiter stärken möchte.

„Wir wollen auf jeden Fall auf dem Markt sein und wenn wir Teams, Technologien und Fähigkeiten finden, die das ergänzen, was wir bei Microsoft im Gaming-Bereich erreichen wollen, werden wir auf jeden Fall den Kopf oben behalten“, sagte Spencer.

Im Verlauf des Gesprächs nannte Spencer zudem China als möglichen Markt für Partnerschaften. Beispielsweise ging das im Oktober 2024 veröffentlichte „Age of Empires Mobile“ aus einer Zusammenarbeit mit dem chinesischen Gaming-Giganten Tencent hervor.

„Es war ein guter Bereich für uns, von Kreativteams zu lernen, die wirklich einzigartige Fähigkeiten haben“, erklärte Spencer. „Die wirkliche Chance besteht darin, mit Kreativteams in China global zusammenzuarbeiten.“

Microsoft sieht vorerst von großen Übernahmen ab

Vorerst sollten wir jedoch nicht mit weiteren Übernahmen rechnen, da laut Spencer keine Deals „unmittelbar bevorstehen“. Des Weiteren wies der Boss der Gaming-Sparte darauf hin, dass Microsoft erst einmal von großen Übernahmen absieht.

Derzeit sei das Unternehmen nämlich weiterhin damit beschäftigt, die Studios und Mitarbeiter von Activision Blizzard in die Strukturen der Xbox Game Studios zu integrieren.

In unserem Rückblick verraten wir euch, was sich im Jahr nach der Übernahme des kalifornischen Publishers durch Microsoft getan hat. Die Meldungen reichten von Entlassungen über Umstrukturierungen bis hin zur Aufnahme von Activision Blizzards Titeln in den Xbox Game Pass.

