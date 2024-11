Atomfall: Postapokalyptisches Survival-Spiel hat einen Termin

Erst im vergangenen Juni kündigte das unabhängige Studio Rebellion im Rahmen des Xbox Games Showcase 2024 sein Survival-Actionspiel „Atomfall“ an. In dem Titel müssen sich die Spieler durch eine fiktive Quarantänezone schlagen und nicht nur überleben, sondern auch Rätsel lösen und Hinweisen nachgehen.

Nun verrieten die Entwickler mit einem neuen Trailer, wann das Abenteuer erscheint. „Atomfall“ wird am 27. März für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht. Darüber hinaus wird der Titel zum Release auch über den Xbox Game Pass spielbar sein.

Von gruseligen Wäldern und Telefonzellen

Der nun erschienene Trailer ist recht kurz gehalten. Allerdings gibt er einen guten Überblick über die Mysterien und den seltsamen Volkshorror, dem sich die Spieler von „Atomfall“ stellen müssen.

In dem Clip begibt sich die Spielfigur in den Wald von Casterfell, eine blühende, aber unheimliche Landschaft. Seltsame Zeichen säumen die Bäume und mitten im Wald wurde eine riesige Holzskulptur aufgetürmt. Die urigen Bilder werden von einem gruseligen Lied begleitet.

Plötzlich stößt der Protagonist auf eine für Großbritannien typische rote Telefonzelle, die einsam und allein auf einer Lichtung steht. Als der Charakter sich nähert, beginnt das Telefon zu klingeln. Allerdings wird unser Held von einem Geräusch abgelenkt und dreht sich nach links, sieht jedoch nichts. Als er sich wieder umdreht, wird er von einer maskierten Figur niedergeschlagen. „Oberon must die“, „Oberon muss sterben“, hört man aus dem Telefonhörer, während in dem Video der Release-Termin eingeblendet wird.

Spieler müssen Rätsel um Kernkraftwerk lösen

„Atomfall“ ist lose von einem realen Unglück in 1957 inspiriert. Damals trat im Windscale-Atomkraftwerk im Norden Englands nach einem Brand eine Wolke mit erheblichen Mengen radioaktiven Materials aus.

Rebellions Survival-Actiontitel spielt in einer fiktiven Quarantänezone, in der die Spieler nach der Nuklearkatastrophe mit der Paranoia des Kalten Krieges sowie mit mysteriösem Volkshorror fertig werden müssen. Neben all dem müssen die Nutzer auch herausfinden, was in dem Kernkraftwerk Windscale vorgefallen ist.

Um das dunkle Geheimnis zu lüften, müssen exzentrische Figuren befragt und kryptische Organisationen untersucht werden. Allerdings sind die Bewohner der Quarantänezone seit Jahren von der Außenwelt abgeschnitten und alles andere als normal. Einige von ihnen sind dem Protagonisten auch feindlich gesinnt.

