Assassin’s Creed Shadows: Battle-Pass-Inhalte über Animus-Hub enthüllt – Bericht

„Assassin’s Creed Shadows“ sollte eigentlich am heutigen 15. November 2024 erscheinen. Im September gab Ubisoft jedoch eine Verschiebung auf den 14. Februar 2025 bekannt.

Mit dem Action-Rollenspiel soll auch die Plattform „Animus“ an den Start gehen, die zuvor „Assassin’s Creed Infinity Hub“ genannt wurde. Über den „Animus Hub“ sollen die Spieler auf den Season Pass und Kosmetika zugreifen können. Dazu wird die Plattform die Geschichte von „Assassin’s Creed“ in der modernen Zeit weitererzählen. Dataminer wollen über den Hub nun Informationen über kommende Inhalte erfahren haben.

Plant Ubisoft diese Inhalte?

Wie der Dataminer „fraxiswinning“ aus den Daten des „Animus Hub“ ausgelesen haben will, könnte der erste Battle Pass für „Assassin’s Creed Shadows“ den Namen „Eye in the Dark“ tragen. Dieser soll 20 verschiedene Stufen mit kosmetischen Inhalten besitzen.

Die Kollegen von Insider Gaming berichten zudem von drei weiteren Pässen. Diese sollen zu einem Zeitpunkt „The Hidden Network“, „@The Last Ronin“ und „In The Shadows“ geheißen und ebenfalls jeweils 20 Stufen besessen haben. Ob und wann diese Pässe erscheinen, ist noch unklar.

Der Dataminer berichtet zudem davon, dass der „Animus Hub“ einen Ingame-Store haben wird, in dem Spieler kosmetische Gegenstände für ihre Charaktere, Umgebungen und sogar Haustiere kaufen können. Darüber hinaus soll Ubisoft Partnerschaften mit Marken wie Red Bull, Visa und Intel planen.

Spiel wurde schon vor Release kritisiert

Ubisift gab als Grund für die Verschiebung von „Assassin’s Creed Shadows“ die „Verfeinerung des Spielerlebnisses“ an. Berichten zufolge wolle das Team jedoch auch auf die Vorbehalte gegenüber den kulturellen und historischen Genauigkeiten eingehen.

Dabei will der Entwickler an dem viel kritisierten Spielcharakter Yasuke festhalten. Bei Yasuke handelt es sich um eine ursprünglich aus Afrika stammende historische Figur, die in der Sengoku-Zeit dem Kriegsherrn Oda Nobunaga gedient haben soll. Diese Erzählung wird jedoch vor allem in Japan von vielen abgelehnt.

Allerdings soll es einige Änderungen geben, etwa an Yasukes Geschichte und seiner Darstellung im Spiel. Dazu sollen die Entwickler „Korrekturen an architektonischen Details“ vornehmen und sicherstellen, dass das Spiel „historisch fundiert ist und gleichzeitig in das Assassin’s Creed-Universum passt“.

