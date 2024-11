Metal Gear Solid Master Collection: 4K-Unterstützung für die PS5 – Das bietet das Update 2.0.0

Zum Abschluss der Woche versorgte Konami die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1“ auf den Konsolen mit einem weiteren Update. Dieses trägt die Versionsnummer 2.0.0 und nimmt vor allem im Bereich der Auflösung Verbesserungen vor.

Nach der Installation des neuen Updates ist es möglich, die Auflösung ausgewählter Klassiker abhängig von der eigenen Konsole anzupassen. Die enthaltene Umsetzung des originalen „Metal Gear Solid“ aus dem Jahr 1998 bleibt hier leider außen vor. So könnt ihr die Anpassungen an den Auflösungen lediglich bei „Metal Gear Solid 2: Son of Liberty“ sowie „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ vornehmen.

In der Version 2.0.0 bietet euch die „Master Collection Vol. 1“ hier zwei Voreinstellungen, aus denen ihr wählen könnt. Der Original-Modus greift wie gehabt auf eine 1080p-Auflösung zurück. Der neue Modus wiederum nimmt je nachdem, an welcher Konsole gespielt wird, Anpassungen an der Auflösung vor.

Diese Auflösungen werden auf den Konsolen unterstützt

Keine Änderung an der Auflösung gibt es auf der PS4. Hier werden „Metal Gear Solid 2: Son of Liberty“ und „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ auch nach dem Update weiter in Full HD beziehungsweise 1.920 x 1.080 dargestellt.

Aufgrund der neuen internen Skalierungstechnik dürfen sich aber auch Spieler auf der PS4 auf ein leicht schärferes Bild freuen. Weiter geht es mit der PS4 Pro, PS5-Familie und der Xbox Series X, auf denen die intern gerenderte Auflösung 4K unterstützt.

Auf der Xbox Series S sind es immerhin noch 2.560 x 1.440 Pixel beziehungsweise 1440p. Eine weitere Neuerung des Updates 2.0.0 ist der Custom-Modus. Hier könnt ihr aus unterschiedlichen Skalierungs- und Auflösungseinstellungen wählen, die zu eurer Konsole beziehungsweise eurem Bildschirm passen.

Wie von Konami veröffentlichte Vergleichsbilder zeigen, sorgt der Custom-Modus unabhängig von den gewählten Einstellungen für ein schärferes Bild. Die besagten Bilder und alle weiteren Details zum Update 2.0.0 findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Arbeiten an einer zweiten Master Collection laufen

Nachdem schon kurz nach dem Release der ersten Sammlung Gerüchte um eine „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ die Runde machten, bestätigte Konami die Arbeiten an der zweiten Collection vor wenigen Monaten.

Im September räumte der Publisher jedoch ein, dass noch einige Zeit ins Land ziehen wird, ehe wir mit der nächsten „Metal Gear Solid: Master Collection“ rechnen dürfen.

Hierbei bezogen sich die Verantwortlichen von vor allem auf den technischen Zustand der ersten Sammlung zum Launch. Erst nach mehreren Updates waren die gröbsten technischen Fehler behoben, die zum Release für Unmut und Kritik sorgten.

„Wir machen uns auch Sorgen darüber, dass Vol. 1 mit all den Problemen einen ziemlich schwierigen Start hatte. Deshalb werden wir alles tun, um das nicht zu wiederholen. Aber wir müssen einfach alle bitten, uns die Zeit dafür zu geben“, so Konami.

