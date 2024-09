MGS Master Collection Vol. 2: Warum die Sammlung wohl noch länger auf sich warten lässt

Im Rahmen des aktuellen "Konami’s Production Hotline"-Podcasts kommentierte der Publisher die laufenden Arbeiten an der "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2". Laut den Verantwortlichen könnte der Release der zweiten Sammlung aber noch eine Weile auf sich warten lassen.

Bereits im Frühjahr bestätigten die Verantwortlichen von Konami die laufenden Arbeiten an der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“, die sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Im aktuellen „Konami’s Production Hotline“-Podcast sprachen Jiro Oishi und Noriaki Okamura noch einmal über die laufenden Arbeiten an der zweiten Sammlung. Dabei deuteten sie an, dass der Release der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ noch eine Weile auf sich warten lässt.

Bei dieser Aussagen verwiesen Oishi und Okamura auf die erste „Metal Gear Solid: Master Collection“, die aufgrund diverser technischer Probleme einen holprigen Launch hinlegte.

Entwickler möchten sich die nötige Zeit nehmen

Um ein solches Szenario beim Release der zweiten Sammlung zu vermeiden, soll den verantwortlichen Entwicklern ausreichend Zeit für die Fehlersuche und Qualitätssicherung eingeräumt werden.

„Wir machen uns auch Sorgen darüber, dass Vol. 1 mit all den Problemen einen ziemlich schwierigen Start hatte. Deshalb werden wir alles tun, um das nicht zu wiederholen. Aber wir müssen einfach alle bitten, uns die Zeit dafür zu geben“, so die Verantwortlichen.

„Wir hatten HD-Ports von MGS1, 2 und 3. Oder, Entschuldigung, eigentlich nicht wirklich für 1. Aber für die anderen beiden. Doch die meisten Titel, die danach veröffentlicht wurden, haben keinen bestehenden HD-Port, den wir verwenden könnten.“

„Einige sind in HD, aber das wären alles sehr große Titel, was mit eigenen Problemen verbunden ist“, heißt es zu den Arbeiten an der zweiten Collection weiter.

Welche Inhalte bietet Vol. 2?

Einen möglichen Releasezeitraum bekam die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ bislang nicht spendiert. Auch mit konkreten Angaben zu den gebotenen Inhalten hält sich Konami weiterhin zurück. Als sicher gilt aufgrund früherer Aussagen, dass wir uns unter anderem auf ein Wiedersehen mit „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ freuen dürfen.

Einem Bericht von IGN aus dem Herbst 2023 zufolge befinden sich zudem „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ und „Metal Gear Solid: Peace Walker“ an Bord. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben aber noch nicht.

