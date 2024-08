Metal Gear Solid 4: Wie steht es um eine Portierung auf die PS5? Produzent liefert Hinweis

In der Vergangenheit setzten sich die Fans immer wieder für eine Veröffentlichung von "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" für die aktuellen Konsolen ein. Mit einem recht offensichtlichen Hinweis befeuerte Konamis Produzent Noriaki Okamura die Gerüchte um eine entsprechende Umsetzung.

Im vergangenen Herbst veröffentlichte Konami die „Metal Gear Solid: Master Collection“. Zu den gebotenen Inhalten gehörten unter anderem die ersten drei Ableger der „Metal Gear Solid“-Reihe.

Darüber hinaus entsteht aktuell ein umfangreich überarbeitetes Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ aus dem Jahr 2004. Wie kürzlich bestätigt wurde, soll der Termin des Remakes noch dieses Jahr enthüllt werden. Während diverse „Metal Gear Solid“-Klassiker in der Vergangenheit den Weg auf unterschiedliche Systeme fanden, gingen Fans von „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ bislang leer aus.

Aktuellen Berichten zufolge könnte der 2008 für die PS3 veröffentlichte Ableger auf absehbare Zeit aber endlich für andere Plattformen veröffentlicht werden. Dies lassen zumindest die Aussagen von Konamis Noriaki Okamura vermuten.

Arbeitet Konami an einer weiteren Master Collection?

Dieser verwies im Interview mit den Kollegen von IGN auf die zweite „Master Collection“, deren Entwicklung im Frühjahr bestätigt wurde. Bezüglich der gebotenen Inhalte deutete Okamura wenig subtil an, dass auch „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ zu den gebotenen Inhalten der zweiten Sammlung gehören könnte.

„Wir sind uns der Situation rund um Metal Gear Solid 4 definitiv bewusst“, sagte Okamura. „Leider können wir im Moment nicht viel dazu sagen. Da die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 Metal Gear Solid 1-3 enthält … ihr könnt euch den Rest wahrscheinlich denken. Im Moment machen wir uns intern immer noch Gedanken darüber, was wir in Zukunft mit der Serie machen sollten.“

„Es tut uns leid, aber wir können im Moment nichts weiter enthüllen. Aber bleibt dran“, so der Produzent weiter.

Welche Inhalte bietet die zweite Sammlung?

Bereits im letzten Jahr erreichten uns Gerüchte zu den Inhalten, die in der zweiten „Metal Gear Solid: Master Collection“ auf uns warten könnten. Wie Platzhalter auf der offiziellen Website andeuteten, könnte die nächste Sammlung das in dieser Meldung thematisierte „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“, „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ (2015) und „Metal Gear Solid: Peace Walker“ enthalten.

Die Redakteure von IGN „bestätigten“ die Inhalte der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ im Herbst 2023 und bezogen sich dabei auf die Aussagen einer internen und mit der Sachlage vertrauten Quelle.

Trotz allem muss abschließend natürlich darauf hingewiesen werden, dass Konami die Inhalte der zweiten Collection noch nicht offiziell ankündigte.

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren