Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2: Produzent liefert Status-Update zur zweiten Sammlung

In einem aktuellen Video bestätigte Serienproduzent Noriaki Okamura die laufenden Arbeiten an der "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2". Der Haken an der Sache: Mit der offiziellen Enthüllung der Spielesammlung sollten wir vorerst nicht rechnen.

Schon vor dem Release der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1“ erreichte uns das Gerücht, dass Konami eine zweite Sammlung mit ausgewählten Ablegern der legendären Stealth-Reihe plant.

Nachdem sich Konami in den letzten Monaten bedeckt hielt, wurde die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ nun mehr oder weniger offiziell bestätigt. So sprach Serienproduzent Noriaki Okamura im frisch veröffentlichten „Production Hotline“-Video von Konami über die zweite Spielesammlung zu „Metal Gear Solid“.

Konkrete Details zu dem, was uns die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ bietet, nannte Okamura allerdings nicht. Stattdessen wies der Serienproduzent lediglich darauf hin, dass hinsichtlich der Inhalte noch keine finale Entscheidung getroffen wurde.

Okamura bittet die Community um Geduld

Selbiges gilt für einen möglichen Releasezeitraum der zweiten Sammlung, auf den sich die Verantwortlichen bislang ebenfalls nicht festlegten. Stattdessen bat Okamura die Community um ein wenig Geduld und kündigte an, dass entsprechende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Aussagen, die darauf hindeuten könnten, dass die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ noch eine Weile auf sich warten lässt und möglicherweise erst 2025 erscheint. Untermauert werden diese Spekulationen von der Tatsache, dass 2024 ganz im Zeichen des Remakes „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ stehen dürfte.

Läuft hier alles wie geplant, dann wird die technisch wie spielerisch aufpolierte Neuauflage zu „Snake Eater“ in diesem Jahr für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Gerüchte um die Inhalte der Master Collection Vol. 2

Gerüchte zu den Inhalten, die im Rahmen der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ auf uns warten könnten, erreichten uns bereits im letzten Sommer. Wie IGN berichtete, soll die zweite Sammlung unter anderem „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ aus dem Jahr 2008 umfassen. Zudem seien „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ und „Metal Gear Solid: Peace Walker“ an Bord.

Gestützt wurden die Angaben IGNs von Daten, die die Community in der ersten Collection entdeckte. Diese verwiesen ebenfalls auf die drei genannten Titel. Selbiges gilt für die History-Sektion der offiziellen Website, die mit Platzhaltern für die drei Titel versehen wurde.

Somit können wir wohl davon ausgehen, dass die drei genannten „Metal Gear Solid“-Klassiker ein Bestandteil der zweiten Collection sein werden. Sollte Konami die „Master Collection Vol. 2“ offiziell ankündigen und handfeste Details zu den gebotenen Inhalten liefern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Die erste „Master Collection“ erschien im Oktober 2023 für den PC und die Konsolen. Enthalten waren die ersten drei Serienableger, die MSX-Klassiker „Metal Gear“ und „Metal Gear 2: Solid Snake“ sowie diverse digitale Extras.

Im PlayStation Store könnt ihr die Klassiker sowohl in Form der Collection als auch einzeln erwerben.

