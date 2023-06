Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2: Inhalte der zweiten Sammlung geleakt?

Nach den Gerüchten der Vergangenheit machte Konami das Comeback der „Metal Gear Solid“-Marke im vergangenen Monat mit gleich zwei Ankündigungen offiziell.

Zum einen wurde das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, das lange Zeit durch die Gerüchteküche geisterte, offiziell für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S angekündigt. Nummer Zwei im Bunde war die im Oktober 2023 erscheinende „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1“, die ausgewählte Klassiker der Reihe und diverse Extras umfassen wird.

Auch wenn die offizielle Ankündigung einer zweiten Collection bisher noch aussteht, könnte Konami schon jetzt einen Teil des enthaltenen Contents geleakt haben. So fand ein Nutzer heraus, dass die offizielle Website der Reihe auf der History-Seite mit Buttons für die Spiele der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1“ versehen wurde.

Interessanterweise sind auf der besagten Website zudem Platzhalter für drei weitere Spiele zu finden. Im Detail haben wir es hier mit dem PlayStation 3-exklusiven „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ aus dem Jahr 2008, dem Multiplattform-Titel „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ (2015) und „Metal Gear Solid: Peace Walker“ zu tun.

„Metal Gear Solid: Peace Walker“ wurde im Jahr 2010 zunächst für die PlayStation Portable veröffentlicht. Rund eineinhalb Jahre später folgten HD-Portierungen auf die PlayStation 3 und die Xbox 360. Während sich Konami zu den aktuellen Gerüchten um die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ bisher nicht äußern wollte, wurde der Leak bereits von der ersten Quelle bestätigt.

Die Rede ist von den englischsprachigen Kollegen von IGN, die aus einer nicht näher genannten Quelle erfahren haben möchten, dass Konami in der Tat eine zweite Sammlung mit den drei genannten Titeln plant.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollte Konami die zweite Collection und ihre Inhalte offiziell bestätigen beziehungsweise ankündigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

The new Metal Gear Solid website added buttons to the timeline for the games in Master Collection Vol. 1, but if you inspect the page, there are placeholder buttons for MGS4, Peace Walker, and MGSV as well.

Very interesting. pic.twitter.com/V0ezMHdpcT

— Nitroid ❗ (@Nitroid) June 21, 2023