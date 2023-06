Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1: Termin, Plattformen und Gameplay enthüllt

Zusätzlich zum „Metal Gear Solid 3“-Remake hat Konami auf dem PlayStation Showcase eine Retro-Kollektion angekündigt. Sie setzt sich aus den ersten drei Teilen samt Boni zusammen und wurde für Herbst dieses Jahres bestätigt.

Nun steht der genaue Veröffentlichungstermin und die genauen Plattformen fest: Am 24. Oktober erscheint die „Master Collection Vol. 1“ für PS5, Xbox Series X/S und PC via Steam. Zudem bestätigte Nintendo auf der heutigen Direct-Ausgabe, dass die Switch ebenfalls bedient wird.

Nicht nur die drei 3D-Spiele sind in der Kollektion enthalten, sondern auch „Metal Gear“ und „Metal Gear 2: Solid Snake“. Dazu gibt es noch zwei digitale Grafikromane, Drehbücher, Strategie-Guides und einen Soundtrack in digitaler Form. Retro-Liebhaber und langjährige Fans der Reihe kommen also voll auf ihre Kosten.

Remake hat noch keinen Termin

Sind die alten Games nichts für euch, müsst ihr etwas länger warten. Zu einem unbekannten Zeitpunkt kommt nämlich „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ für PS5, Xbox Series und PC heraus. Hier dürft ihr das bahnbrechende Stealth-Abenteuer aus dem Jahr 2004 in modernisiertem Gewand erleben. Sowohl die Handlung als auch die Spielmechaniken sollen originalgetreu nachgebildet werden.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Schaut euch zum Schluss den Trailer an, den Konami heute hochgeladen hat.

