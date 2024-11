Star Wars Outlaws: Lohnende Kopfschüsse, überarbeitete Waffen & mehr – Details zum Update 1.4

Wenige Wochen nach dem Release des Open-World-Titels räumte Ubisoft ein, dass sich „Star Wars Outlaws“ bislang unter den Erwartungen verkaufte.

Allerdings ist der Publisher nicht gewillt, das Spiel voreilig aufzugeben. Stattdessen sollen diverse Updates die allgemeine Spielerfahrung verbessern und weitere Spieler beziehungsweise Käufer anziehen. Das nächste Update trägt die Versionsbezeichnung 1.4 und wird vor allem das Kampfgeschehen verbessern. Kurz vor dem Release des Updates nannte das Team von Ubisoft Massive weitere Details zu den gebotenen Verbesserungen.

Beispielsweise möchten die Entwickler dafür sorgen, dass Kopfschüsse „noch lohnender ausfallen“. Eine Aktualisierung der Rüstung und Lebenspunkte aller Gegnertypen wiederum führt laut dem Team dazu, dass die Archetypen besser differenziert und einzigartiger gestaltet werden. Zudem bekamen die Gegner individuelle Schwachpunkt spendiert. Trefft ihr diese im Kampf, richtet ihr besonders großen Schaden an.

Änderungen und Verbesserungen an den Waffen versprochen

Eine weitere Änderung betrifft die Waffen, die Ubisoft Massive in gleich mehreren Bereichen überarbeitete. Das verfolgte Ziel: Das „Waffengefühl“, wie es die Entwickler nennen, zu verbessern. „Dabei wurden Gameplay-Mechaniken wie Rückstoß, Feuerrate, Munition und Genauigkeit für jede Waffe verbessert“, heißt es dazu.

„Auch das Feedback in Form von Audio, VFX und Benutzeroberfläche wurde aktualisiert. Ziel war es, Waffen und Blastermodule zu schaffen, die sich einzigartig anfühlen und zu meistern lohnenswert sind. Bei einigen Waffen, wie dem Ashiga ABR-2 Zato Blastergewehr, hatten wir die Gelegenheit, das Schussmuster komplett neu zu gestalten, um den einzigartigen Spielstil der Waffe hervorzuheben.“

Kays Blaster versehen die Entwickler im Rahmen des Updates 1.4 mit dem Power-Modul. Das neue Modul versetzt Kay beispielsweise in die Lage, Deckungen zu durchbrechen und dahinterliegende Gegner auszuschalten. „Das Ionenmodul wurde aktualisiert, um Gegner länger zu betäuben und sie anfälliger für Schaden zu machen, solange sie betäubt sind. Ziel ist es, euch mehr Freiheit zu geben und den Einsatz der verschiedenen Module im Kampf noch spannender zu gestalten“, führte Ubisoft Massive aus.

„Bei den Waffen, die Kay im Feld findet, haben wir dafür gesorgt, dass ihr sie länger behalten könnt. Auch während des Kletterns, der Erkundung oder der Interaktion mit Gegnern und der Umgebung.“

Ein neuer Ansatz für das Deckungssystem

Abschließend weist das Team auf Anpassungen am Deckungssystem hin, die eure Spielerfahrung in „Star Wars Outlaws“ verbessern. Beispielsweise versucht die Kamera nun nicht mehr, dynamisch herauszufinden, über welcher Schulter sie sich befinden sollte. Stattdessen bleibt sie stabiler und angenehmer in Deckungsnähe.

Erweitert wird das Ganze durch die Möglichkeit, die Schulterperspektive während des Zielens zu wechseln. Eine Funktion, die euch laut den Entwicklern mehr Präzision und Kontrolle einräumt.

„Zudem haben wir zahlreiche Verbesserungen an den Animationen und der Zuverlässigkeit rund um die Deckung vorgenommen. Wir hoffen, dass ihr euch so mehr auf Taktik und Action konzentrieren könnt, ohne über die Mechaniken nachdenken zu müssen“, so Ubisoft Massive abschließend.

Das Update 1.4 erscheint am 21. November 2024. Zusammen mit dem Story-DLC „Wild Card“, in dem ihr euch unter anderem auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten einstellen dürft: Lando Calrissian.

Weitere Details zum DLC haben wir hier für euch zusammengefasst.

