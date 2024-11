Statt Bloodborne: Remaster von Dark Souls 3 angeblich in Arbeit

Ein Remaster des Erfolgs-Titels “Dark Souls 3" könnte bald Realität werden. Gerüchte deuten darauf hin, dass Bandai Namco und FromSoftware an einer Neuauflage des beliebten Spiels arbeiten. Viele Fans wünschen sich jedoch eher ein Remaster oder Remake von “Bloodborne".

Die “Dark Souls”-Reihe von FromSoftware gehört zu den erfolgreichsten Franchises des japanischen Entwicklers. Besonders der im Jahr 2016 veröffentlichte dritte Teil hatte es mit 10 Millionen verkauften Exemplaren vielen Fans angetan.

Was liegt da also näher, als passend zum aktuellen Trend ein Remaster von “Dark Souls 3” zu veröffentlichen? Während die Bestätigung einer Neuauflage aussteht, macht ein einschlägiges Gerücht die Runde.

Wir bekommen ein Dark Souls 3-Remaster, meint ein Insider

Tom Henderson oder Billbil-kun sind für das jüngste Gerücht nicht verantwortlich. Es wäre eine Quasi-Bestätigung gewesen. Allerdings machte sich auch der Insider Nick Baker in der Branche einen Namen.

In einem Podcast äußerte er die Behauptung, dass ein Remaster von “Dark Souls 3” in der Entwicklung sei. “Wir bekommen ein Dark Souls 3-Remaster”, so der Wortlaut. Zwar nannte er keine weiteren Details. Jedoch kann von den üblichen Verbesserungen ausgegangen werden.

“Dark Souls 3” unterstützt bereits 60 FPS auf der PS5 und Xbox Series X/S, jedoch auf Kosten der Auflösung. Hier könnte ein Remaster ansetzen, um mithilfe der neuen Hardware höhere Auflösungen und stabilere Bildraten zu ermöglichen. Vor allem die PS5 Pro dürfte ihre Muskeln spielen lassen.

Angesichts des Erfolgs früherer Neuauflagen von FromSoftware-Titeln wie “Dark Souls Remastered” und “Dark Souls 2: Scholar of the First Sin” erscheint die Entwicklung letztlich naheliegend.

Ob das Projekt bereits in einem fortgeschrittenen Stadium ist, bleibt unklar. Manche vermuten, dass die Game Awards im kommenden Monat als Plattform für die Ankündigung genutzt werden könnten, da FromSoftware hier häufiger neue Projekte vorstellt.

Beim Entwickler scheint sich jedenfalls etwas zu bewegen:

Kein Platz für Bloodborne?

Während Fans von “Dark Souls” gespannt auf eine offizielle Bestätigung warten dürften, sorgt die Aussicht auf ein weiteres Remaster auch für Diskussionen. Besonders Anhänger von “Bloodborne”, einem weiteren populären Titel von FromSoftware, hatten lange auf eine Neuauflage gehofft, ohne dass es bisher zu einer Ankündigung kam.

Es scheint, dass FromSoftware den Fokus vorerst auf “Dark Souls 3” legt, sollten sich die Gerüchte bestätigen. Rechteinhaber ist im Fall von „Bloodborne“ ohnehin Sony Interactive Entertainment.

Auf Reddit und Co. fallen die Meinungen durchwachsen aus. Ein User kommentierte: “Ich finde nicht, dass Dark Souls 3 so veraltet ist, dass es eine Neuauflage braucht. Aber wenn es dazu kommt, nehme ich es gerne an.” Ein anderer: “Dark Souls 3-Remaster vor Bloodborne? Wir leben in einer Dark Souls-Schleife.”

Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch nach der Veröffentlichung eines Remasters von “Dark Souls 3” noch einmal durch den Titel von FromSoftware arbeiten?

