FromSoftware: Bald im Besitz von Sony? Übernahmegespräche mit Kadokawa

Laut einem Bericht von Reuters befindet sich Sony in Gesprächen über die mögliche Übernahme der Kadokawa Corporation, zu der unter anderem der Spieleentwickler FromSoftware gehört. Eine Einigung könnte bereits in den kommenden Wochen erzielt werden, heißt es.

Die Sony Group Corporation, Muttergesellschaft von Sony Interactive Entertainment, verhandelt laut einem Reuters-Bericht über den Kauf der Kadokawa Corporation. Hierbei handelt es sich um ein traditionsreiches Unternehmen mit umfangreichen Aktivitäten in den Bereichen Verlagswesen, Film und Cross-Media.

Sony verfügt bereits über Anteile

Die Gespräche finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem Kadokawa und die Tochterunternehmen global immer mehr an Bedeutung gewinnen. Kadokawa hält derzeit 70 Prozent der Anteile an FromSoftware, dem Studio hinter Titeln wie “Elden Ring” und der kürzlich veröffentlichten Erweiterung “Shadow of the Erdtree”.

Sony selbst besitzt bereits 14,09 Prozent der Anteile an FromSoftware und rund 2 Prozent der Anteile an der Kadokawa Corporation, was durch eine Übernahme erheblich ausgeweitet werden würde.

Die Marktkapitalisierung von Kadokawa lag vor dem Reuters-Bericht, der auf „zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen“ basiert, bei rund 2,7 Milliarden US-Dollar, schoss zwischenzeitlich aber um 22 Prozent in die Höhe.

Die möglichen Auswirkungen eines solchen Deals könnten weitreichend sein, insbesondere in Hinblick auf die Integration von FromSoftware in Sonys PlayStation-Ökosystem. Dies könnte zu einer Exklusivität zukünftiger Titel auf PlayStation-Konsolen führen, auch wenn der Branchentrend eher in eine andere Richtung führt.

Einflussreiche Akteure im Gaming-Sektor

Die Kadokawa Corporation wurde 1945 als Verlagshaus gegründet und hat sich in den 1990er Jahren in die Videospielbranche ausgedehnt. Zu den Tochterunternehmen gehören neben FromSoftware auch ACQUIRE, Gotcha Gotcha Games und Spike Chunsoft. Zudem betreibt Kadokawa mit Medienmarken wie Famitsu und Dengeki wichtige Plattformen für die Spieleindustrie.

FromSoftware, gegründet 1986, hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der führenden Entwickler von Videospielen entwickelt. Besonders die Titel der “Dark Souls”-Reihe sowie “Elden Ring” haben weltweit große Erfolge erzielt und das Studio zu einer festen Größe in der Gaming-Branche gemacht.

Auch “Bloodborne”, das von Sony auf den Markt gebracht wurde, gehört zum Portfolio. Hier wünschen sich viele Spieler seit Jahren ein Remake oder eine Fortsetzung. Stattdessen scheint es zunächst ein Remaster von „Dark Souls 3“ zu geben.

Die Gespräche zwischen Sony und Kadokawa bleiben vorerst unbestätigt. Sollte eine Übernahme zustande kommen, wäre dies ein bedeutender Schritt und nach der Übernahme von Publishern wie Zenimax/Bethesda und Activision Blizzard durch Microsoft der nächste Kracher in der Gaming-Branche. Sobald weitere Informationen eintreffen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Was haltet ihr von der möglichen Übernahme? Wäre es verglichen mit Bungie eine bessere Investition?

